Знаменитая плачинда с разнообразными начинками: как приготовить кулинарный символ Бессарабии

Даже сегодня не утихают споры, кому именно принадлежит плачинда: одесситам или молдаванам. Впрочем, факт остается фактом: ее готовили все наши бабушки и старинное блюдо было лучшим лакомством в детстве.

Плачинда – это особый вид плоского пирога с начинкой, в качестве которой используют творог, брынзу, яблоки, капусту или тыкву.

Такой своего рода деликатес совсем не трудно повторить даже сейчас у себя на кухне.

Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов, расскажет, как приготовить плачинду с разнообразными начинками.

Плачинда с тыквой по рецепту Татьяны Литвиновой, которой она поделилась на своем Youtube-канале

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Ингредиенты:

Для теста:

Пшеничная мука – 300 г

Вода теплая – 150 мл

Растительное масло – 50 мл

Соль – щепотка

Для начинки:

Тыква – 500 г

Цедра апельсина – 1 шт

Сахар – 100 г

Масло сливочное – 50 г

Способ приготовления:

1. Масло соединить с водой.

2. Постепенно налить в муку и замесить тесто.

3. Разделить на 3 части и поставить в холодильник на 30 минут.

4. Тем временем приготовить начинку. Тыкву натереть теркой

5. Добавить цедру апельсина.

6. Взять первую часть теста. Раскатать ее и растянуть руками. После этого снова раскатать и отрезать толстые бока теста.

7. Помазать растопленным сливочным маслом.

8. На одну часть теста выложить начинку и посыпать сахаром.

9. Завернуть тесто сначала в рулет, затем – спиралью.

10. Совершить те же действия с другими частями теста.

11. Выпекайте 10-15 минут при температуре 180 градусов.

Плачинда с творогом по рецепту Константина Грубича, которым он поделился на своем Youtube-канале

Ингредиенты:

Мука – 3 ст

Уксус – 1,5 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Маргарин – 200 г

Яйцо – 1 шт

Для начинки:

Творог – 500 г

Яйца – 2 шт

Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разбить яйцо и добавить в него соль и уксус.

2. Налить воду.

3. Постепенно добавить часть муки и перемешать.

4. Натереть маргарин на терке и насыпать в массу.

5. Добавить оставшуюся муку. Вымешать тесто и поставить в холодильник на 1 час.

6. Для начинки нужно размять сыр вилкой, добавить 2 яйца и измельченный укроп.

7. Тесто разделить на 6-7 частей. Раскатайте их поочередно.

8. На один пласт выложить 2 ложки начинки: распределить посередине, края разрезать как лучи солнца. Завернуть внутрь конвертом.

9. Жарить плачинду по 4-5 минут с обеих сторон.

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