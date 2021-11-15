Знаменитая плачинда с разнообразными начинками: как приготовить кулинарный символ Бессарабии
Даже сегодня не утихают споры, кому именно принадлежит плачинда: одесситам или молдаванам. Впрочем, факт остается фактом: ее готовили все наши бабушки и старинное блюдо было лучшим лакомством в детстве.
Плачинда – это особый вид плоского пирога с начинкой, в качестве которой используют творог, брынзу, яблоки, капусту или тыкву.
Такой своего рода деликатес совсем не трудно повторить даже сейчас у себя на кухне.
Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов, расскажет, как приготовить плачинду с разнообразными начинками.
Плачинда с тыквой по рецепту Татьяны Литвиновой, которой она поделилась на своем Youtube-канале
Ингредиенты:
Для теста:
Пшеничная мука – 300 г
Вода теплая – 150 мл
Растительное масло – 50 мл
Соль – щепотка
Для начинки:
Тыква – 500 г
Цедра апельсина – 1 шт
Сахар – 100 г
Масло сливочное – 50 г
Способ приготовления:
1. Масло соединить с водой.
2. Постепенно налить в муку и замесить тесто.
3. Разделить на 3 части и поставить в холодильник на 30 минут.
4. Тем временем приготовить начинку. Тыкву натереть теркой
5. Добавить цедру апельсина.
6. Взять первую часть теста. Раскатать ее и растянуть руками. После этого снова раскатать и отрезать толстые бока теста.
7. Помазать растопленным сливочным маслом.
8. На одну часть теста выложить начинку и посыпать сахаром.
9. Завернуть тесто сначала в рулет, затем – спиралью.
10. Совершить те же действия с другими частями теста.
11. Выпекайте 10-15 минут при температуре 180 градусов.
Плачинда с творогом по рецепту Константина Грубича, которым он поделился на своем Youtube-канале
Ингредиенты:
Мука – 3 ст
Уксус – 1,5 ст. л.
Соль – 1 ч. л.
Маргарин – 200 г
Яйцо – 1 шт
Для начинки:
Творог – 500 г
Яйца – 2 шт
Зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разбить яйцо и добавить в него соль и уксус.
2. Налить воду.
3. Постепенно добавить часть муки и перемешать.
4. Натереть маргарин на терке и насыпать в массу.
5. Добавить оставшуюся муку. Вымешать тесто и поставить в холодильник на 1 час.
6. Для начинки нужно размять сыр вилкой, добавить 2 яйца и измельченный укроп.
7. Тесто разделить на 6-7 частей. Раскатайте их поочередно.
8. На один пласт выложить 2 ложки начинки: распределить посередине, края разрезать как лучи солнца. Завернуть внутрь конвертом.
9. Жарить плачинду по 4-5 минут с обеих сторон.
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