"Бите стекло" – сладкий десерт с желатиновой основой, который часто делают на семейные праздники. Он очень привлекательный и готовится без применения духовки. Самое важное – в правильном порядке совмещать ингредиенты.

Простая идея приготовления десерта "Битое стекло" опубликована на странице chorniimarta в Instagram.

Ингредиенты:

желе (разные вкусы) – 3 пачки

сметана – 500 г

желатин – 25 г.(пачка)

сахар

вода – 130-150 мл

ванилин – по вкусу

Способ приготовления:

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1. Приготовить желе по пропорциям, указанным на упаковке.

2. Залить в 3 разные формы, поставить в холодильник до полного застывания (3-3.5 часа)

3. Когда масса полностью застынет, приступите к желатину.

4. Залить его теплой, кипяченой водой, оставить на 5 минут, размешать до полного растворения. Если не выходит, можно разогреть смесь на водяной бане.

5. Достать желе, нарезать произвольными кусочками, перемешать все 3 цвета вместе.

6. Взбить сметану с сахаром и ванилином до полного растворения сахара.

7. Не переставая взбивать, влить желатин.

8. Добавить желе, все хорошо перемешать и залить в форму.

9. Поставить на ночь в холодильник.

10. Готовый десерт украсить по желанию.

11. Сахар добавлять по своему усмотрению. Среднее количество – 80 -100 г

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