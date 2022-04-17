Культовый десерт "Битое стекло": как заливать желе
"Бите стекло" – сладкий десерт с желатиновой основой, который часто делают на семейные праздники. Он очень привлекательный и готовится без применения духовки. Самое важное – в правильном порядке совмещать ингредиенты.
Простая идея приготовления десерта "Битое стекло" опубликована на странице chorniimarta в Instagram.
Ингредиенты:
желе (разные вкусы) – 3 пачки
сметана – 500 г
желатин – 25 г.(пачка)
сахар
вода – 130-150 мл
ванилин – по вкусу
Способ приготовления:
1. Приготовить желе по пропорциям, указанным на упаковке.
2. Залить в 3 разные формы, поставить в холодильник до полного застывания (3-3.5 часа)
3. Когда масса полностью застынет, приступите к желатину.
4. Залить его теплой, кипяченой водой, оставить на 5 минут, размешать до полного растворения. Если не выходит, можно разогреть смесь на водяной бане.
5. Достать желе, нарезать произвольными кусочками, перемешать все 3 цвета вместе.
6. Взбить сметану с сахаром и ванилином до полного растворения сахара.
7. Не переставая взбивать, влить желатин.
8. Добавить желе, все хорошо перемешать и залить в форму.
9. Поставить на ночь в холодильник.
10. Готовый десерт украсить по желанию.
11. Сахар добавлять по своему усмотрению. Среднее количество – 80 -100 г
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: