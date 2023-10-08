"Лесная изба" – торт, который в Украине готовят на различные празднования. В составе сочные вишни, которые прекрасно сочетаются с песочным тестом и нежным кремом. Оригинальный рецепт передается из поколения в поколение и свою актуальность до сих пор не теряет.

Идея приготовления торта "Еловый дом" опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. Вишни лучше всего использовать консервированные.

Ингредиенты для лепешек:

400 г муки

200 г растопленного сливочного масла

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200 г сметаны

щепотка соли

Способ приготовления:

1. Смешайте все ингредиенты и замесите тесто.

2. Разделить на 5 частей и поставить в холодильник на 30 минут.

3. Каждую часть раскатать и разделить на 3 части, должно получиться 15 трубочек.

4. Выпекать при температуре 200 градусов 25-30 минут.

Ингредиенты для крема:

200 г сливок 30% холодных

170 г сахара

400 г сметаны 30%

Способ приготовления крема:

1. Сливки взбить с сахаром, в конце добавить сметану и снова взбить.

2. Выложить тортик горкой и оставить при комнатной температуре пропитаться на 3-5 часов, а затем поставить в холодильник.

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