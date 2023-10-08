Культовый торт "Лесная изба" с вишнями: как правильно готовить десерт

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,6 т.
Культовый торт 'Лесная изба' с вишнями: как правильно готовить десерт

"Лесная изба" – торт, который в Украине готовят на различные празднования. В составе сочные вишни, которые прекрасно сочетаются с песочным тестом и нежным кремом. Оригинальный рецепт передается из поколения в поколение и свою актуальность до сих пор не теряет.

Идея приготовления торта "Еловый дом" опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. Вишни лучше всего использовать консервированные.

Культовый торт ''Лесная изба'' с вишнями: как правильно готовить десерт

Ингредиенты для лепешек:

  • 400 г муки
  • 200 г растопленного сливочного масла
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  • 200 г сметаны
  • щепотка соли

Способ приготовления:

Культовый торт ''Лесная изба'' с вишнями: как правильно готовить десерт

1. Смешайте все ингредиенты и замесите тесто.

Культовый торт ''Лесная изба'' с вишнями: как правильно готовить десерт

2. Разделить на 5 частей и поставить в холодильник на 30 минут.

Культовый торт ''Лесная изба'' с вишнями: как правильно готовить десерт

3. Каждую часть раскатать и разделить на 3 части, должно получиться 15 трубочек.

4. Выпекать при температуре 200 градусов 25-30 минут.

Ингредиенты для крема:

Культовый торт ''Лесная изба'' с вишнями: как правильно готовить десерт
  • 200 г сливок 30% холодных
  • 170 г сахара
  • 400 г сметаны 30%
Культовый торт ''Лесная изба'' с вишнями: как правильно готовить десерт

Способ приготовления крема:

Культовый торт ''Лесная изба'' с вишнями: как правильно готовить десерт

1. Сливки взбить с сахаром, в конце добавить сметану и снова взбить.

2. Выложить тортик горкой и оставить при комнатной температуре пропитаться на 3-5 часов, а затем поставить в холодильник.

Культовый торт ''Лесная изба'' с вишнями: как правильно готовить десерт

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