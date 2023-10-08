Культовый торт "Лесная изба" с вишнями: как правильно готовить десерт
"Лесная изба" – торт, который в Украине готовят на различные празднования. В составе сочные вишни, которые прекрасно сочетаются с песочным тестом и нежным кремом. Оригинальный рецепт передается из поколения в поколение и свою актуальность до сих пор не теряет.
Идея приготовления торта "Еловый дом" опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. Вишни лучше всего использовать консервированные.
Ингредиенты для лепешек:
- 400 г муки
- 200 г растопленного сливочного масла
- 200 г сметаны
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. Смешайте все ингредиенты и замесите тесто.
2. Разделить на 5 частей и поставить в холодильник на 30 минут.
3. Каждую часть раскатать и разделить на 3 части, должно получиться 15 трубочек.
4. Выпекать при температуре 200 градусов 25-30 минут.
Ингредиенты для крема:
- 200 г сливок 30% холодных
- 170 г сахара
- 400 г сметаны 30%
Способ приготовления крема:
1. Сливки взбить с сахаром, в конце добавить сметану и снова взбить.
2. Выложить тортик горкой и оставить при комнатной температуре пропитаться на 3-5 часов, а затем поставить в холодильник.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: