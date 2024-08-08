"Пьяная вишня" – вкусный праздничный торт, о котором знает любая хозяйка. Сочные ягоды прекрасно сочетаются с пышным бисквитом, а также нежным кремом. Десерт просто тает во рту.

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Идея приготовления торта пьяная вишня опубликована на странице фудблогера Ангелины Зинковой (angelinazinkovaaa) в Instagram. Вишни можно замачивать в алкоголе или нет.

Ингредиенты:

яйца – 6 шт.

сахар – 1 стакан

щепотка соли

сода – 0,5 ч.л. (погасить уксусом). Можно использовать чайную ложку разрыхлителя.

какао – 2 ст.л. с горкой

мука – 1 стакана

сгущенка – 1 банка

масло – 250 г

вишни – 400-500 г (замачивать на ночь в алкоголе или нет – решать вам)

Способ приготовления:

1. Яйца взбивать с сахаром в течение 10 минут.

2. Добавить соль, соду гашеную уксусом, перемешать.

3. Далее всыпать какао и муку за 2-3 приема (не бойтесь перемешивать тесто, оно не упадет).

4. Выпекать при температуре 170 градусов в течение 40-45 минут.

5. Испеченный бисквит при нажатии возвращает свою форму, я проверяю.

6. При выпекании образуется округлая шапка, но в конце она немного падает и поверхность бисквита получается ровная – именно то, что нам нужно.

7. После полного остывания срезать верхний слой, вынуть мякоть и оставить каркас торта.

8. Для начинки мягкое сливочное масло соединить со сгущенкой, добавить мякоть, вишни, можно немного сока с вишен и перемешать.

9. Сверху полить глазурью и оставить на несколько часов или на ночь настояться.

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