Культовый торт "Пьяная вишня": как приготовить праздничный десерт для всей семьи
"Пьяная вишня" – вкусный праздничный торт, о котором знает любая хозяйка. Сочные ягоды прекрасно сочетаются с пышным бисквитом, а также нежным кремом. Десерт просто тает во рту.
Идея приготовления торта пьяная вишня опубликована на странице фудблогера Ангелины Зинковой (angelinazinkovaaa) в Instagram. Вишни можно замачивать в алкоголе или нет.
Ингредиенты:
- яйца – 6 шт.
- сахар – 1 стакан
- щепотка соли
- сода – 0,5 ч.л. (погасить уксусом). Можно использовать чайную ложку разрыхлителя.
- какао – 2 ст.л. с горкой
- мука – 1 стакана
- сгущенка – 1 банка
- масло – 250 г
- вишни – 400-500 г (замачивать на ночь в алкоголе или нет – решать вам)
Способ приготовления:
1. Яйца взбивать с сахаром в течение 10 минут.
2. Добавить соль, соду гашеную уксусом, перемешать.
3. Далее всыпать какао и муку за 2-3 приема (не бойтесь перемешивать тесто, оно не упадет).
4. Выпекать при температуре 170 градусов в течение 40-45 минут.
5. Испеченный бисквит при нажатии возвращает свою форму, я проверяю.
6. При выпекании образуется округлая шапка, но в конце она немного падает и поверхность бисквита получается ровная – именно то, что нам нужно.
7. После полного остывания срезать верхний слой, вынуть мякоть и оставить каркас торта.
8. Для начинки мягкое сливочное масло соединить со сгущенкой, добавить мякоть, вишни, можно немного сока с вишен и перемешать.
9. Сверху полить глазурью и оставить на несколько часов или на ночь настояться.
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