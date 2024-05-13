Сегодня предлагаем приготовить вкуснейшее и нежное кунжутное печенье. На его приготовление нужно потратить не больше 5 минут, но вкус будет просто непревзойденным.

Кроме этого, благодаря кунжуту в доме появится необычайный аромат, который только придаст уют и тепло. Рецептом приготовления такого печенья в Instagram поделилась фудблогер с ником tania_sheremet_.

Ингредиенты

Сливочное масло – 115 гр

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Сахар – 100 гр

Яйца – 1 шт

Лимонный сок – 1 ст.л.

Мука – 70 гр

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Кунжут – 135 гр

Соль – щепотка

Способ приготовления

1.В миску кладем масло комнатной температуры и сахар. Перемешиваем.

2. Добавляем яйцо, лимонный сок и соль. Перемешиваем.

3. Добавляем просеянную муку, разрыхлитель, снова перемешиваем и перекладываем в кондитерский мешок.

4. Отсаживаем тесто на противень, застеленный пергаментом, с большим расстоянием друг от друга.

5. Выпекаем в течение 7 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.

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