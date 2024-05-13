Кунжутное печенье за 5 минут: и в доме появится необычайный аромат

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
258
Кунжутное печенье за 5 минут: и в доме появится необычайный аромат

Сегодня предлагаем приготовить вкуснейшее и нежное кунжутное печенье. На его приготовление нужно потратить не больше 5 минут, но вкус будет просто непревзойденным.

Кроме этого, благодаря кунжуту в доме появится необычайный аромат, который только придаст уют и тепло. Рецептом приготовления такого печенья в Instagram поделилась фудблогер с ником tania_sheremet_.

Кунжутное печенье за 5 минут: и в доме появится необычайный аромат

Ингредиенты

  • Сливочное масло – 115 гр
Видео дня
  • Сахар – 100 гр
  • Яйца – 1 шт
  • Лимонный сок – 1 ст.л.
  • Мука – 70 гр
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Кунжут – 135 гр
  • Соль – щепотка

Способ приготовления

1.В миску кладем масло комнатной температуры и сахар. Перемешиваем.

2. Добавляем яйцо, лимонный сок и соль. Перемешиваем.

Кунжутное печенье за 5 минут: и в доме появится необычайный аромат

3. Добавляем просеянную муку, разрыхлитель, снова перемешиваем и перекладываем в кондитерский мешок.

4. Отсаживаем тесто на противень, застеленный пергаментом, с большим расстоянием друг от друга.

Кунжутное печенье за 5 минут: и в доме появится необычайный аромат

5. Выпекаем в течение 7 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.

Кунжутное печенье за 5 минут: и в доме появится необычайный аромат

На OBOZ.UA есть и другие рецепты приготовления печенья:

Сейчас мы готовим

Все рецепты