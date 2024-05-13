Кунжутное печенье за 5 минут: и в доме появится необычайный аромат
Сегодня предлагаем приготовить вкуснейшее и нежное кунжутное печенье. На его приготовление нужно потратить не больше 5 минут, но вкус будет просто непревзойденным.
Кроме этого, благодаря кунжуту в доме появится необычайный аромат, который только придаст уют и тепло. Рецептом приготовления такого печенья в Instagram поделилась фудблогер с ником tania_sheremet_.
Ингредиенты
- Сливочное масло – 115 гр
- Сахар – 100 гр
- Яйца – 1 шт
- Лимонный сок – 1 ст.л.
- Мука – 70 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Кунжут – 135 гр
- Соль – щепотка
Способ приготовления
1.В миску кладем масло комнатной температуры и сахар. Перемешиваем.
2. Добавляем яйцо, лимонный сок и соль. Перемешиваем.
3. Добавляем просеянную муку, разрыхлитель, снова перемешиваем и перекладываем в кондитерский мешок.
4. Отсаживаем тесто на противень, застеленный пергаментом, с большим расстоянием друг от друга.
5. Выпекаем в течение 7 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.
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