Куриное эскимо в беконе: обязательное блюдо на Новый год 2022

Какой праздничный стол без мясных закусок? Различные рулетики, крученики и отбивные уже заняли свое почетное место в меню, но, кажется, чего-то не хватает: яркого и эффектного. Спасти ситуацию поможет куриное эскимо в беконе – блюдо, которое мгновенно способно покорить гостей не только подачей, но и невероятным вкусом.

Рецептом куриного эскимо в беконе поделилась фудблогер alina_foodee. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

куриные бедра – 600 г

лук – 120 г

чеснок – 1 зубчик

манная крупа – 1 ст. л.

бекон – 8 полосок

соль, перец

бамбуковые шпаги

овощи для подачи.

Способ приготовления:

1. Смолоть бедра, лук и чеснок на фарш.

Видео дня

2. Добавить соль, перец и манку. Отбить фарш. Поставить в холодильник на 30 мин.

3. Разделить фарш на 8 частей, сформировать продолговатые котлеты. Каждую из них завернуть в бекон. С одной стороны вонзить шпагу.

4. Выложить на противень на выпекать при температуре 200 градусов 30 минут.

5. Нанизать на шпагу любые овощи по вкусу: огурцы, перец, оливки.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: