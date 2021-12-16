Куриное эскимо в беконе: обязательное блюдо на Новый год 2022
Какой праздничный стол без мясных закусок? Различные рулетики, крученики и отбивные уже заняли свое почетное место в меню, но, кажется, чего-то не хватает: яркого и эффектного. Спасти ситуацию поможет куриное эскимо в беконе – блюдо, которое мгновенно способно покорить гостей не только подачей, но и невероятным вкусом.
Рецептом куриного эскимо в беконе поделилась фудблогер alina_foodee. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
куриные бедра – 600 г
лук – 120 г
чеснок – 1 зубчик
манная крупа – 1 ст. л.
бекон – 8 полосок
соль, перец
бамбуковые шпаги
овощи для подачи.
Способ приготовления:
1. Смолоть бедра, лук и чеснок на фарш.
2. Добавить соль, перец и манку. Отбить фарш. Поставить в холодильник на 30 мин.
3. Разделить фарш на 8 частей, сформировать продолговатые котлеты. Каждую из них завернуть в бекон. С одной стороны вонзить шпагу.
4. Выложить на противень на выпекать при температуре 200 градусов 30 минут.
5. Нанизать на шпагу любые овощи по вкусу: огурцы, перец, оливки.
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