Куриные бедра в томатном соусе с овощами: вкусный и полезный обед
Курятина – это всегда диетически и полезно. А курятина с овощами, это еще и источник большого количества питательных элементов и потрясающий вкус. Готовится это блюдо достаточно быстро, то есть с сохранением витаминов.
Рецептом курятины с овощами в томатном соусе в Instagram поделилась фудблогер с ником sni_danke. Для приготовления этого обеда она использовала куриные бедра.
Ингредиенты
- Куриные бедра – 600 гр
- Сладкий перец – 2 шт
- Баклажаны – 1 шт
- Лук – 2 шт
- Чусник – 4 зуб
- Шпинат – горсть
- Томаты – 1 банка
- Соль
- Перец
- Сахар – 1 ч.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Зеленый лук – для подачи
Способ приготовления
1. Нарезаем овощи. Баклажаны обжариваем до готовности на оливковом масле, снимаем с огня и откладываем.
2. Бедра солим, перчим и добавляем любимые специи. Обжариваем на сковороде до золотой корочки. Откладываем.
3. В той же сковороде обжариваем лук и чеснок. Добавляем болгарские перцы.
4. Добавляем томаты, сахар и паприку. Тушим.
5. Добавляем баклажаны и шпинат.
6. Добавляем на сковороду курицу и топим ее в соусе. Накрываем крышкой и тушим до готовности.
7. Присыпаем зеленью перед подачей.
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