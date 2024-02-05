Куриные бедра в томатном соусе с овощами: вкусный и полезный обед

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Куриные бедра в томатном соусе с овощами: вкусный и полезный обед

Курятина – это всегда диетически и полезно. А курятина с овощами, это еще и источник большого количества питательных элементов и потрясающий вкус. Готовится это блюдо достаточно быстро, то есть с сохранением витаминов.

Рецептом курятины с овощами в томатном соусе в Instagram поделилась фудблогер с ником sni_danke. Для приготовления этого обеда она использовала куриные бедра.

Куриные бедра в томатном соусе с овощами: вкусный и полезный обед

Ингредиенты

  • Куриные бедра – 600 гр
  • Сладкий перец – 2 шт
  • Баклажаны – 1 шт
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  • Лук – 2 шт
  • Чусник – 4 зуб
  • Шпинат – горсть
  • Томаты – 1 банка
  • Соль
  • Перец
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Зеленый лук – для подачи

Способ приготовления

1. Нарезаем овощи. Баклажаны обжариваем до готовности на оливковом масле, снимаем с огня и откладываем.

Куриные бедра в томатном соусе с овощами: вкусный и полезный обед

2. Бедра солим, перчим и добавляем любимые специи. Обжариваем на сковороде до золотой корочки. Откладываем.

Куриные бедра в томатном соусе с овощами: вкусный и полезный обед

3. В той же сковороде обжариваем лук и чеснок. Добавляем болгарские перцы.

Куриные бедра в томатном соусе с овощами: вкусный и полезный обед

4. Добавляем томаты, сахар и паприку. Тушим.

5. Добавляем баклажаны и шпинат.

6. Добавляем на сковороду курицу и топим ее в соусе. Накрываем крышкой и тушим до готовности.

Куриные бедра в томатном соусе с овощами: вкусный и полезный обед

7. Присыпаем зеленью перед подачей.

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