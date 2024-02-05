Курятина – это всегда диетически и полезно. А курятина с овощами, это еще и источник большого количества питательных элементов и потрясающий вкус. Готовится это блюдо достаточно быстро, то есть с сохранением витаминов.

Рецептом курятины с овощами в томатном соусе в Instagram поделилась фудблогер с ником sni_danke. Для приготовления этого обеда она использовала куриные бедра.

Ингредиенты

Куриные бедра – 600 гр

Сладкий перец – 2 шт

Баклажаны – 1 шт

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Лук – 2 шт

Чусник – 4 зуб

Шпинат – горсть

Томаты – 1 банка

Соль

Перец

Сахар – 1 ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Зеленый лук – для подачи

Способ приготовления

1. Нарезаем овощи. Баклажаны обжариваем до готовности на оливковом масле, снимаем с огня и откладываем.

2. Бедра солим, перчим и добавляем любимые специи. Обжариваем на сковороде до золотой корочки. Откладываем.

3. В той же сковороде обжариваем лук и чеснок. Добавляем болгарские перцы.

4. Добавляем томаты, сахар и паприку. Тушим.

5. Добавляем баклажаны и шпинат.

6. Добавляем на сковороду курицу и топим ее в соусе. Накрываем крышкой и тушим до готовности.

7. Присыпаем зеленью перед подачей.

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