Как сделать, чтобы у ребенка разыгрался аппетит вплоть до уровня азарта? Три простых слова: курица, сыр, панировка. Все, гипноз, внимание приковано к тарелке, будто это ваще не тарелка, а новая игра, которую родственники подарили на днюху.

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План-капкан такий: берете 500 г курячого філе, пару гілочок коріандра, 1 гілочку м’яти, дрібку куркуми, дрібку паприки, сіль. Змішуєте все, додаєте 100 г натертого сиру моцарела. Формуєте з фаршу кружечки, робите у них отвори, щоб вийшли по форму такі донати, потім обмочуєте їх у збитих яйцях, обвалюєте в панірувальних сухарях і трішки підправляєте форму. Викладаєте на деко застелене пергаментом і запікайте 20-25 хв при 180 градусах. Бам, готово.

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Подаєте з дитячим кетчупом, бо він має натуральний склад і раз ми вже донати зробили запеченими, а не смаженими, то будемо вести цей корисний двіж до кінця. Ну і уявіть, як гарячий і хрумкий донат занурюється в холодний солодкуватий кетчуп, ви кусаєте його, починає тягнутися сир...ух. Почнеться гра — хто вхопить останній шматочок. Цьом.