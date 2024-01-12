Куриные крылышки по-португальски: будут хрустящими снаружи и сочными внутри

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,4 т.
Готовые куриные крылья

Куриные крылышки можно жарить на сковороде, а также запекать с овощами в духовке, а также тушить в соусе. Для того, чтобы крылышки были сочными и мягкими, их нужно предварительно замариновать. 

Вкусные куриные крылышки

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом тушеных крылышек в томатном соусе, с чесноком и специями. 

Как вкусно приготовить куриные крылышки
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Ингредиенты: 

  • 8-10 крылышек
  • 1 луковица
  • 2 зуб. чеснока
  • 2 сладких перца
  • 3 помидора (можно взять готовое томатное пюре)
  • 1 ст. л. копченой паприки
  • 1 ч. л. острого красного перца
  • соль – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Обжарьте крылышки до золотистой корочки.

Жареные куриные крылышки

2. Помидоры и перец жарьте на гриле. Переложите в чашу блендера и перебейте блендером до однородности. 

Томатный соус

3. На сковороде обжарьте лук и чеснок, влейте томатную смесь, прогрейте и добавьте паприку, острый перец, соль.

Лук с томатным соусом

4. В прогретый соус выложите крылышки. Протушите 15-20 минут на среднем огне.

Готовые крылышки в соусе

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