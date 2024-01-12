Куриные крылышки по-португальски: будут хрустящими снаружи и сочными внутри
Куриные крылышки можно жарить на сковороде, а также запекать с овощами в духовке, а также тушить в соусе. Для того, чтобы крылышки были сочными и мягкими, их нужно предварительно замариновать.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом тушеных крылышек в томатном соусе, с чесноком и специями.
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Ингредиенты:
- 8-10 крылышек
- 1 луковица
- 2 зуб. чеснока
- 2 сладких перца
- 3 помидора (можно взять готовое томатное пюре)
- 1 ст. л. копченой паприки
- 1 ч. л. острого красного перца
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Обжарьте крылышки до золотистой корочки.
2. Помидоры и перец жарьте на гриле. Переложите в чашу блендера и перебейте блендером до однородности.
3. На сковороде обжарьте лук и чеснок, влейте томатную смесь, прогрейте и добавьте паприку, острый перец, соль.
4. В прогретый соус выложите крылышки. Протушите 15-20 минут на среднем огне.
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