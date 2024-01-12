Куриные крылышки можно жарить на сковороде, а также запекать с овощами в духовке, а также тушить в соусе. Для того, чтобы крылышки были сочными и мягкими, их нужно предварительно замариновать.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом тушеных крылышек в томатном соусе, с чесноком и специями.

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Ингредиенты:

8-10 крылышек

1 луковица

2 зуб. чеснока

2 сладких перца

3 помидора (можно взять готовое томатное пюре)

1 ст. л. копченой паприки

1 ч. л. острого красного перца

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Обжарьте крылышки до золотистой корочки.

2. Помидоры и перец жарьте на гриле. Переложите в чашу блендера и перебейте блендером до однородности.

3. На сковороде обжарьте лук и чеснок, влейте томатную смесь, прогрейте и добавьте паприку, острый перец, соль.

4. В прогретый соус выложите крылышки. Протушите 15-20 минут на среднем огне.

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