Куриные крылышки в соусе с секретным ингредиентом: рецепт необычного соуса
Куриные крылышки – это холодная и горячая закуска, дополнение к гарниру и невероятно вкусное самостоятельное блюдо одновременно. Лучше всего готовить крылышки в соусе, потому что именно так блюдо полностью раскрывает свой вкус: мясо получается в меру насыщенным, а кожица – нежной и пряной.
Соусы для крылышек можно выбирать по своему вкусу: медовый, апельсиновый или соевый. А можно соединить все вместе и для большей пикантности добавить совсем чуть-чуть темного пива – перед таким лакомством трудно удержаться.
Рецептом куриных крылышек в соусе поделился фудблогер Андрей Лунько. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
куриные крылышки
томатная паста
бальзамический уксус – 1 ст. л.
темное пиво
мед
сладкая горчица – 1 ч. л.
соевый соус
соль, перец
Способ приготовления:
1. Подготовить крылышки. Нужно отрезать у них фалангу, ведь на ней нет мяса.
2. Замариновать крылышки с горчицей, оливковым маслом, солью и перцем примерно на 30-40 минут.
3. Обжарить крылышки почти до готовности, после чего запечь в духовке при температуре 180 градусов 15 минут.
4. Тем временем приготовить соус. На сковороду налить томатную пасту и тушить 1 минуту.
5. Налить пиво и дать ему испариться.
6. Добавить бальзамический уксус, горчицу, мед и соевый соус. Посолить и тушить в течение нескольких минут.
7. Готовые крылышки выложить на петлю в соус и готовить несколько минут.
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