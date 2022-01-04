Куриные крылышки в соусе с секретным ингредиентом: рецепт необычного соуса

Куриные крылышки – это холодная и горячая закуска, дополнение к гарниру и невероятно вкусное самостоятельное блюдо одновременно. Лучше всего готовить крылышки в соусе, потому что именно так блюдо полностью раскрывает свой вкус: мясо получается в меру насыщенным, а кожица – нежной и пряной.

Соусы для крылышек можно выбирать по своему вкусу: медовый, апельсиновый или соевый. А можно соединить все вместе и для большей пикантности добавить совсем чуть-чуть темного пива – перед таким лакомством трудно удержаться.

Рецептом куриных крылышек в соусе поделился фудблогер Андрей Лунько. Опубликовано в Instagram.

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Ингредиенты:

куриные крылышки

томатная паста

бальзамический уксус – 1 ст. л.

темное пиво

мед

сладкая горчица – 1 ч. л.

соевый соус

соль, перец

Способ приготовления:

1. Подготовить крылышки. Нужно отрезать у них фалангу, ведь на ней нет мяса.

2. Замариновать крылышки с горчицей, оливковым маслом, солью и перцем примерно на 30-40 минут.

3. Обжарить крылышки почти до готовности, после чего запечь в духовке при температуре 180 градусов 15 минут.

4. Тем временем приготовить соус. На сковороду налить томатную пасту и тушить 1 минуту.

5. Налить пиво и дать ему испариться.

6. Добавить бальзамический уксус, горчицу, мед и соевый соус. Посолить и тушить в течение нескольких минут.

7. Готовые крылышки выложить на петлю в соус и готовить несколько минут.

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