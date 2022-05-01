Куриные нагетсы в духовке: как приготовить низкокалорийное блюдо
Куриные наггетсы – это один из самых популярных фастфудов по всему миру. Повторить блюдо дома совсем не сложно. Чаще всего наггетсы готовят в большом количестве масла на сковороде, что нельзя назвать полезным и низкокалорийным. Впрочем, это исправимо, если воспользоваться духовкой.
Фудблогер Виктория Дидус (victoria_didus) на своей странице в Instagram поделилась рецептом куриных наггетсов в духовке.
Ингредиенты:
куриное филе – 500-600 г
мед – 1 ч. л.
яйца – 3 шт
панировочные сухари
масло
мука
соль, перец
сухой чеснок
тмин
Способ приготовления:
1. Нарезать курятину на куски толщиной примерно 2 сантиметра.
2. Смешать курицу с медом, солью и специями. Перемешать, накрыть плёнкой и оставить на 30 минут.
3. После этого каждый кусок курятины обмокнуть сначала в муку, затем в яйцо и сухари.
4. Выложить на противень и слегка полить растительным маслом.
5. Выпекать 15-20 минут.
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