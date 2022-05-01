Куриные наггетсы – это один из самых популярных фастфудов по всему миру. Повторить блюдо дома совсем не сложно. Чаще всего наггетсы готовят в большом количестве масла на сковороде, что нельзя назвать полезным и низкокалорийным. Впрочем, это исправимо, если воспользоваться духовкой.

Фудблогер Виктория Дидус (victoria_didus) на своей странице в Instagram поделилась рецептом куриных наггетсов в духовке.

Ингредиенты:

куриное филе – 500-600 г

мед – 1 ч. л.

яйца – 3 шт

панировочные сухари

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масло

мука

соль, перец

сухой чеснок

тмин

Способ приготовления:

1. Нарезать курятину на куски толщиной примерно 2 сантиметра.

2. Смешать курицу с медом, солью и специями. Перемешать, накрыть плёнкой и оставить на 30 минут.

3. После этого каждый кусок курятины обмокнуть сначала в муку, затем в яйцо и сухари.

4. Выложить на противень и слегка полить растительным маслом.

5. Выпекать 15-20 минут.

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