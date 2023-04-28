Куриный шашлык в духовке: как правильно приготовить, чтобы мясо было мягким и сочным

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
324
Шашлык из филе

Куриное филе – продукт, который подходит для приготовления вкусных отбивных, котлет, салатов. Еще из филе можно приготовить шашлык, как в духовке, так и на мангале. 

Домашний шашлык

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом домашнего шашлыка из куриного филе, с овощами, который готовится в духовке. 

Рецепт шашлыка
Видео дня

Ингредиенты:

  • куриное филе – 3 шт. 
  • болгарский перец – 1 шт. 
  • красный лук – 2 шт. 
  • соевый соус – 3 ст. л.
  • приправа для курицы – 1/2 ч. л.
  • сухой чеснок – 1/2 ч. л. 
  • паприка – 2 ч. л.
  • уксус – 2 ст. л. 
  • вода – 1 стакан
  • масло – 2 ст. л.
  • соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Филе помойте, обсушите и нарежьте кубиками примерно 3х3 см. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте на квадратики.

Шашлык из филе в духовке

2. Деревянные шпажки замочите в прохладной воде на 10 минут.

3. В мясо добавьте специи, соевый соус, перемешайте и поставьте в холодильник на час промариноваться.

Томатный маринад к шашлыку

4. После мясо нанизывайте на шампура в перемешку с перцем, смажьте маслом и запекайте на противне 30-35 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

Как приготовить вкусный маринад для филе

5. Маринованный лук: порежьте лук, залейте уксусом и водой, посолите, перемешайте, дайте постоять 10 минут, слейте маринад. На блюдо выложить половину лука, затем шашлык и посыпьте. 

Готовый шашлык

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты