Куриное филе – продукт, который подходит для приготовления вкусных отбивных, котлет, салатов. Еще из филе можно приготовить шашлык, как в духовке, так и на мангале.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом домашнего шашлыка из куриного филе, с овощами, который готовится в духовке.

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Ингредиенты:

куриное филе – 3 шт.

болгарский перец – 1 шт.

красный лук – 2 шт.

соевый соус – 3 ст. л.

приправа для курицы – 1/2 ч. л.

сухой чеснок – 1/2 ч. л.

паприка – 2 ч. л.

уксус – 2 ст. л.

вода – 1 стакан

масло – 2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе помойте, обсушите и нарежьте кубиками примерно 3х3 см. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте на квадратики.

2. Деревянные шпажки замочите в прохладной воде на 10 минут.

3. В мясо добавьте специи, соевый соус, перемешайте и поставьте в холодильник на час промариноваться.

4. После мясо нанизывайте на шампура в перемешку с перцем, смажьте маслом и запекайте на противне 30-35 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

5. Маринованный лук: порежьте лук, залейте уксусом и водой, посолите, перемешайте, дайте постоять 10 минут, слейте маринад. На блюдо выложить половину лука, затем шашлык и посыпьте.

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