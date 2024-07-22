Курица а-ля цезарь: правильный соус сделает блюдо непревзойденным
Курица а-ля цезарь – это невероятно нежное, сочное и ароматное блюдо, которое покорит сердечко даже самых требовательных гурманов.
Как правильно приготовить это блюдо, чтобы оно точно понравилось всем, в Instagram рассказала фудблогер с ником kathycoooks. По ее словам, весь секрет состоит в правильном соусе.
Ингредиенты
- Куриное филе – 1 шт
- Салат ромен – 1 пучок
- Специи – по вкусу
Ингредиенты для соуса
- Желток – 1 шт
- Масло растительное – 100 мл
- Горчица – 1 ч.л.
- Лимонный сок – 1 ч.л.
- Соль
- Перец
- Сушеный чеснок – по вкусу
- Пармезан – 50 гр
Ингредиенты для панировки
- Мука – 4 ст.л.
- Яйца – 2 шт
- Панировка – 100 гр
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Куриное филе разрезать пополам и хорошо отбить молотком. Добавить любимые специи.
2. Подготовить панировку. К яйцам добавить соль и перец и хорошо перемешать. Куриное филе сначала погружаем в муку, затем в яйцо, а затем в панировку.
3. Выкладываем на пергамент и отправляем запекаться при температуре 180 градусов 30 минут.
4. Для соуса совмещаем все ингредиенты и медленно снизу вверх взбиваем блендером до однородности.
5. Салат нарезаем на небольшие кусочки и смешиваем вместе с соусом.
6. На готовую курицу выкладываем салат, сверху присыпаем пармезаном и подаем на стол.
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