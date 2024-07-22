Курица а-ля цезарь – это невероятно нежное, сочное и ароматное блюдо, которое покорит сердечко даже самых требовательных гурманов.

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Как правильно приготовить это блюдо, чтобы оно точно понравилось всем, в Instagram рассказала фудблогер с ником kathycoooks. По ее словам, весь секрет состоит в правильном соусе.

Ингредиенты

Куриное филе – 1 шт

Салат ромен – 1 пучок

Специи – по вкусу

Ингредиенты для соуса

Желток – 1 шт

Масло растительное – 100 мл

Горчица – 1 ч.л.

Лимонный сок – 1 ч.л.

Соль

Перец

Сушеный чеснок – по вкусу

Пармезан – 50 гр

Ингредиенты для панировки

Мука – 4 ст.л.

Яйца – 2 шт

Панировка – 100 гр

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Куриное филе разрезать пополам и хорошо отбить молотком. Добавить любимые специи.

2. Подготовить панировку. К яйцам добавить соль и перец и хорошо перемешать. Куриное филе сначала погружаем в муку, затем в яйцо, а затем в панировку.

3. Выкладываем на пергамент и отправляем запекаться при температуре 180 градусов 30 минут.

4. Для соуса совмещаем все ингредиенты и медленно снизу вверх взбиваем блендером до однородности.

5. Салат нарезаем на небольшие кусочки и смешиваем вместе с соусом.

6. На готовую курицу выкладываем салат, сверху присыпаем пармезаном и подаем на стол.

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