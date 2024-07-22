Курица а-ля цезарь: правильный соус сделает блюдо непревзойденным

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Курица а-ля цезарь: правильный соус сделает блюдо непревзойденным

Курица а-ля цезарь – это невероятно нежное, сочное и ароматное блюдо, которое покорит сердечко даже самых требовательных гурманов.

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Как правильно приготовить это блюдо, чтобы оно точно понравилось всем, в Instagram рассказала фудблогер с ником kathycoooks. По ее словам, весь секрет состоит в правильном соусе.

Курица а-ля цезарь: правильный соус сделает блюдо непревзойденным

Ингредиенты

  • Куриное филе – 1 шт
  • Салат ромен – 1 пучок
  • Специи – по вкусу

Ингредиенты для соуса

  • Желток – 1 шт
  • Масло растительное – 100 мл
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Лимонный сок – 1 ч.л.
  • Соль
  • Перец
  • Сушеный чеснок – по вкусу
  • Пармезан – 50 гр

Ингредиенты для панировки

  • Мука – 4 ст.л.
  • Яйца – 2 шт
  • Панировка – 100 гр
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Куриное филе разрезать пополам и хорошо отбить молотком. Добавить любимые специи.

Курица а-ля цезарь: правильный соус сделает блюдо непревзойденным

2. Подготовить панировку. К яйцам добавить соль и перец и хорошо перемешать. Куриное филе сначала погружаем в муку, затем в яйцо, а затем в панировку.

Курица а-ля цезарь: правильный соус сделает блюдо непревзойденным

3. Выкладываем на пергамент и отправляем запекаться при температуре 180 градусов 30 минут.

4. Для соуса совмещаем все ингредиенты и медленно снизу вверх взбиваем блендером до однородности.

Курица а-ля цезарь: правильный соус сделает блюдо непревзойденным

5. Салат нарезаем на небольшие кусочки и смешиваем вместе с соусом.

6. На готовую курицу выкладываем салат, сверху присыпаем пармезаном и подаем на стол.

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