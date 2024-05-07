Курица и грибы – это отличное сочетание, которое встречается во многих блюдах. Всегда получается очень вкусно и сытно. К примеру, можно сделать очень простую киш. Он идеально подойдет для обеда.

О том, как приготовить простой и сытный киш с курицей на обед, рассказала фудблогер Анастасия с ником nastia_mudraya в Instagram. Очень вкусно подавать в суп или борщ.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт

сливочное масло 83% – 40 г

мука – 220 г

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разрыхлитель – 5 г

йогурт 1,6% – 100 г

куриное филе – 300 г

сливки 10% – 150 г

грибы – 200 г

растительное масло – 5 г

сыр твердый – 100 г

Способ приготовления:

1. Муку смешать с разрыхлителем и солью.

2. Добавить мягкое сливочное масло и перетереть в крошку.

3. Добавить 1 яйцо, йогурт.

4. Замесить эластичное тесто, убрать в холодильник на 20 минут.

5. Распределить тесто в форме для выпечки, сформовать бортики.

6. Сделать дырочки вилкой по всему тесту.

7. Выпекать основание 10 минут при температуре 200 градусов.

8. Подготовить начинку: грибы нарезать на пластины и пожарить на растительном масле, куриное филе пожарить до готовности, сыр натереть.

9. Смешать 2 яйца, сливки, соль. Добавить готовые грибы и филе.

10. Выложить начинку в подпеченное основание, посыпать сыром и выпекать еще 40 минут при температуре 180 градусов.

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