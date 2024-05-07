Курица, грибы и очень простое тесто: как приготовить сытный киш для обеда
Курица и грибы – это отличное сочетание, которое встречается во многих блюдах. Всегда получается очень вкусно и сытно. К примеру, можно сделать очень простую киш. Он идеально подойдет для обеда.
О том, как приготовить простой и сытный киш с курицей на обед, рассказала фудблогер Анастасия с ником nastia_mudraya в Instagram. Очень вкусно подавать в суп или борщ.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт
- сливочное масло 83% – 40 г
- мука – 220 г
- разрыхлитель – 5 г
- йогурт 1,6% – 100 г
- куриное филе – 300 г
- сливки 10% – 150 г
- грибы – 200 г
- растительное масло – 5 г
- сыр твердый – 100 г
Способ приготовления:
1. Муку смешать с разрыхлителем и солью.
2. Добавить мягкое сливочное масло и перетереть в крошку.
3. Добавить 1 яйцо, йогурт.
4. Замесить эластичное тесто, убрать в холодильник на 20 минут.
5. Распределить тесто в форме для выпечки, сформовать бортики.
6. Сделать дырочки вилкой по всему тесту.
7. Выпекать основание 10 минут при температуре 200 градусов.
8. Подготовить начинку: грибы нарезать на пластины и пожарить на растительном масле, куриное филе пожарить до готовности, сыр натереть.
9. Смешать 2 яйца, сливки, соль. Добавить готовые грибы и филе.
10. Выложить начинку в подпеченное основание, посыпать сыром и выпекать еще 40 минут при температуре 180 градусов.
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