Курица с хрустящей корочкой и ароматным рисом для сытного ужина: эксклюзивный рецепт от участника "Адской кухни"

Приготовить вкусный ужин из простых продуктов можно очень просто и быстро. Идеальным вариантом всегда будет – курица и крупы.

Участник "Адской кухни" (Новый канал) Александр Громлюк поделился эксклюзивно с FoodOboz рецептом вкусного блюда, которое можно приготовить даже на праздники – курица с хрустящей корочкой и ароматным рисом.

Ингредиенты:

Курица большая – 1 шт.

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Рис – 200 г

Цукаты – 30 г

Куркума – 1/2 ч. л.

Гвоздика, бадьян, корица – по вкусу

Соль, сахар – щепотка

Ингредиенты для карамельной корочки:

Мед – 50 г

Соус хай син или соевый – 30 г

Вода – 20 г

Соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Делаем маринад из соли и сахара в пропорции 1 к 1. Замачиваем в нем курицу на 12 часов.

2. Рис промываем, цукаты мелко режем, добавляем гвоздику, куркуму, соль и сахар. Все перемешиваем.

3. Вкладываем рис внутрь курицы и зашиваем ее.

4. Отправляем в духовку, разогретую до 180-190 С, на 40 минут.

5. За 10 минут до окончания приготовления делаем карамельную корочку. Для этого смешиваем мед, соус, немного воды и соли и смазываем курицу. Запекаем еще 10 минут.

6. Готовность курицы определяем по рису, он должен быть рассыпчатым.

Также во время готовки можно добавить ароматные травы, такие как розмарин или тимьян.

Подавать блюдо лучше всего с лавашем или лепешкой.

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