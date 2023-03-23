Я люблю брать привычные продукты и показывать, что их можно приготовить иначе. Надо просто немного изменить подход. Вот куриное филе с картофельным пюре – вроде бы так просто и так привычно. Но мы с вами сейчас сделаем из них кое-что прекрасное и новое.

Далее текст на языке оригинала.

Візьміть філе стегна, воно, до речі вже без кістки та вимите, тож вам треба тільки дістати з упаковки, нарізати на невеликі кубики, посолити та додати 1 ч.л меленої паприки. Обсмажте м’ясо з обох сторін на пательні з олією. Коли курочка покриється рум’яною скоринкою — додайте 3 зубчики подрібненого часнику і 200 мл йогурту. Після цього готуйте ще кілька хвилин.

Очищену картоплю (3 шт.) відваріть до готовності, потовчіть пюре, додайте 100 мл молока та 50 г вершкового масла. Посоліть до смаку. Готово. У вас є ніжна домашня страва на вечерю. Цьом.

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