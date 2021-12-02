Курица в кокосовой стружке: секреты хрустящей корочки и нежного мяса
Если вы уже перепробовали все рецепты курицы и не знаете, как можно по-новому подать блюдо на праздничный стол – запеките ее в маринаде и кокосовой стружке. Благодаря такому способу приготовления, образуется хрустящая корочка, а мясо внутри получается чрезвычайно сочным. И для этого не придется возиться целый день.
Проверенным рецептом курицы в кокосовой стружке поделилась известный повар Елена Ермоленко. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Курица – 1 шт
Кокосовая стружка – 2 п
Яйца – 1 шт
Соль, перец
Для маринада:
Соевый соус – 2 ст. л.
Мед – 1 ст.л. л.
Кетчуп – 2 ст. л.
Имбирь
Сок 1\2 лимона
Способ приготовления:
1. Смешайте все ингредиенты для маринада.
2. Помазать курицу внутри и снаружи. Оставить на 2 часа.
3. Взбить яйцо и полностью помазать курицу.
4. Посыпать кокосовой стружкой.
5. Выпекайте 1 час при температуре 200 градусов.
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