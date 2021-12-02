Курица в кокосовой стружке: секреты хрустящей корочки и нежного мяса

Если вы уже перепробовали все рецепты курицы и не знаете, как можно по-новому подать блюдо на праздничный стол – запеките ее в маринаде и кокосовой стружке. Благодаря такому способу приготовления, образуется хрустящая корочка, а мясо внутри получается чрезвычайно сочным. И для этого не придется возиться целый день.

Проверенным рецептом курицы в кокосовой стружке поделилась известный повар Елена Ермоленко. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Курица – 1 шт

Кокосовая стружка – 2 п

Яйца – 1 шт

Соль, перец

Для маринада:

Соевый соус – 2 ст. л.

Мед – 1 ст.л. л.

Кетчуп – 2 ст. л.

Имбирь

Сок 1\2 лимона

Способ приготовления:

1. Смешайте все ингредиенты для маринада.

Видео дня

2. Помазать курицу внутри и снаружи. Оставить на 2 часа.

3. Взбить яйцо и полностью помазать курицу.

4. Посыпать кокосовой стружкой.

5. Выпекайте 1 час при температуре 200 градусов.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :