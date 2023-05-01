Кутабы с сезонной зеленью: вкуснее чебуреков
По форме кутабы похожи на чебуреки. Но тесто не хрустящее, а очень мягкое и нежное. Поэтому для начинки прекрасно подходит плавящийся сыр и много зелени . Блюдо готовится на сковороде всего несколько минут.
Идея приготовления кутабов с зеленью на сковородке опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastya_yizha в Instagram. Очень важно смазать кутабы еще тогда, когда они горячие.
Ингредиенты:
- мука – 380 г
- кипяток – 220 мл
- соль – 1 ч.л.
- масло – 2 ст.л.
- сливочное масло для смазки кутабов – 30 г
Ингредиенты для начинки:
- зелень микс большой пучок – 100 г (укроп и петрушка)
- сыр (можно кисломолочный или моцарелла) – 250 г
Способ приготовления:
1. В просеянную муку добавляем соль, масло и кипяток.
2. Вымешиваем тесто сначала ложкой, затем руками на рабочей поверхности примерно 10 минут.
3. Заворачиваем тесто в пленку или пакет на 30 минут.
4. В это время делаем начинку: зелень мелко нарезаем, сыр натираем на терке. Все перемешиваем.
5. Тесто делим на 8-10 равных кусочков.
6. Каждый кусочек формируем в шарик и накрываем пищевой пленкой.
7. Шар очень тонко раскатываем в форме круга, и на одну половину выкладываем начинку, не доходя до краев.
8. Накрываем другой половиной теста и защипываем края. При этом, нужно немного нажимать на угол, чтобы вышел воздух (иначе он будет надуваться во время жарки).
9. Сковороду ставим на средний огонь, разогреваем и кладем кутаб (можно сразу по два жарить, если диаметр разрешает).
10. Жарим кутабы по несколько минут с обеих сторон. Если остались кусочки непропеченного теста – прожариваем еще несколько минут с обеих сторон.
11. Перекладываем кутабы на тарелку и смазываем сливочным маслом, пока они теплые.
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