По форме кутабы похожи на чебуреки. Но тесто не хрустящее, а очень мягкое и нежное. Поэтому для начинки прекрасно подходит плавящийся сыр и много зелени . Блюдо готовится на сковороде всего несколько минут.

Идея приготовления кутабов с зеленью на сковородке опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nastya_yizha в Instagram. Очень важно смазать кутабы еще тогда, когда они горячие.

Ингредиенты:

мука – 380 г

кипяток – 220 мл

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соль – 1 ч.л.

масло – 2 ст.л.

сливочное масло для смазки кутабов – 30 г

Ингредиенты для начинки:

зелень микс большой пучок – 100 г (укроп и петрушка)

сыр (можно кисломолочный или моцарелла) – 250 г

Способ приготовления:

1. В просеянную муку добавляем соль, масло и кипяток.

2. Вымешиваем тесто сначала ложкой, затем руками на рабочей поверхности примерно 10 минут.

3. Заворачиваем тесто в пленку или пакет на 30 минут.

4. В это время делаем начинку: зелень мелко нарезаем, сыр натираем на терке. Все перемешиваем.

5. Тесто делим на 8-10 равных кусочков.

6. Каждый кусочек формируем в шарик и накрываем пищевой пленкой.

7. Шар очень тонко раскатываем в форме круга, и на одну половину выкладываем начинку, не доходя до краев.

8. Накрываем другой половиной теста и защипываем края. При этом, нужно немного нажимать на угол, чтобы вышел воздух (иначе он будет надуваться во время жарки).

9. Сковороду ставим на средний огонь, разогреваем и кладем кутаб (можно сразу по два жарить, если диаметр разрешает).

10. Жарим кутабы по несколько минут с обеих сторон. Если остались кусочки непропеченного теста – прожариваем еще несколько минут с обеих сторон.

11. Перекладываем кутабы на тарелку и смазываем сливочным маслом, пока они теплые.

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