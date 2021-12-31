Кутья по-новому с секретным ингредиентом: как правильно замачивать и на чем сварить
Кутья – это обязательный элемент рождественского стола. Классическую кутью готовят на основе пшеничной крупы, меда, мака и изюма. Но времена меняются и блюдо начали готовить по-новому, изменяя способ приготовления и добавляя множество разнообразных компонентов.
Так, известный повар Алиса Купер предложила предварительно замачивать сухофрукты в черном чае, а саму кутью сварить не на воде, а узваре с добавлением гранатового сиропа. Выходит довольно оригинально и невероятно вкусно. Рецепт опубликован в Instagram.
Ингредиенты:
пшеница\спельта
сухофрукты
замороженные ягоды
гранатовый сироп
орехи
перетертый мак
черный чай
изюм
сушеная вишня
веточка корицы
яблоки\груши\курага (для компота)
бадьян, мед, сахар, апельсин (по желанию)
Способ приготовления:
1. Изюм или вишню замочить в черном чае на 2 часа, после чего хорошо отжать лишнюю воду.
2. Порезать орехи. Смешать их с замоченными сухофруктами и маком.
3. Порезать яблоки, груши, курагу.
4. Положить в кастрюлю, налить гранатовый сироп и добавить корицу. Залить водой и варить 20 минут.
5. Добавить крупу в компот и варить 40-60 минут.
6. Смешать крупу с начинкой и украсить апельсиновой цедрой.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить праздничную кутью с сухофруктами и орехами.