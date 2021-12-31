Кутья по-новому с секретным ингредиентом: как правильно замачивать и на чем сварить

Кутья – это обязательный элемент рождественского стола. Классическую кутью готовят на основе пшеничной крупы, меда, мака и изюма. Но времена меняются и блюдо начали готовить по-новому, изменяя способ приготовления и добавляя множество разнообразных компонентов.

Так, известный повар Алиса Купер предложила предварительно замачивать сухофрукты в черном чае, а саму кутью сварить не на воде, а узваре с добавлением гранатового сиропа. Выходит довольно оригинально и невероятно вкусно. Рецепт опубликован в Instagram.

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Ингредиенты:

пшеница\спельта

сухофрукты

замороженные ягоды

гранатовый сироп

орехи

перетертый мак

черный чай

изюм

сушеная вишня

веточка корицы

яблоки\груши\курага (для компота)

бадьян, мед, сахар, апельсин (по желанию)

Способ приготовления:

1. Изюм или вишню замочить в черном чае на 2 часа, после чего хорошо отжать лишнюю воду.

2. Порезать орехи. Смешать их с замоченными сухофруктами и маком.

3. Порезать яблоки, груши, курагу.

4. Положить в кастрюлю, налить гранатовый сироп и добавить корицу. Залить водой и варить 20 минут.

5. Добавить крупу в компот и варить 40-60 минут.

6. Смешать крупу с начинкой и украсить апельсиновой цедрой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить праздничную кутью с сухофруктами и орехами.