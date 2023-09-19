Квашеная капуста с овощами под капроновой крышкой на зиму: рецепт полезной и вкусно закуски на 3 л банку

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт капусты

Белокачанная капуста является очень полезным и вкусным овощем, в котором много витаминов и минералов, а также в ней содержаться антиоксиданты — холин, бета-каротин, лютеин и зеаксантин, а также флавоноиды — кемпферол, кверцетин, апигенин. Стоит отметить, что капусту можно мариновать, тушить, готовить салаты и первые блюда. 

Полезный салат из капусты

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом витаминного салата из капусты со сладким перцем, луком и морковью на зиму. 

Рецепт салата из капусты с овощами
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Ингредиенты: 

  • капуста – 5 кг 
  • морковь – 1 кг 
  • лук – 1 кг
  • сладкий перец – 1 кг
  • сахар – 200 г
  • соль – 4 ст. л. 
  • уксус – 300-350 мл
  • растительное масло – 300-350 мл

Способ приготовления: 

1. Капусту нарежьте очень мелко, переложите в миску, туда же добавьте нарезаный полукольцами лук.

Капуста для салата

2. Натрите морковь на терку для моркови по-корейски, перец порежьте соломкой, переложите к капусте и перемешайте. 

Сладкий перец для приготовления салата на зиму

3. Добавьте в овощи уксус, сахар, соль, растительное масло, хорошо перемешайте. После  положите капусту в трехлитровые банки, залейте выделившимся из овощей соком и накройте капроновыми крышками.

Салат можно хранить в банках

Есть можно сразу и лучше промариновать хоть сутки. Салат хорошо хранится в подвале, да еще лучше в холодильнике до конца зимы!

Готовый салат

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