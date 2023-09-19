Квашеная капуста с овощами под капроновой крышкой на зиму: рецепт полезной и вкусно закуски на 3 л банку
Белокачанная капуста является очень полезным и вкусным овощем, в котором много витаминов и минералов, а также в ней содержаться антиоксиданты — холин, бета-каротин, лютеин и зеаксантин, а также флавоноиды — кемпферол, кверцетин, апигенин. Стоит отметить, что капусту можно мариновать, тушить, готовить салаты и первые блюда.
Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом витаминного салата из капусты со сладким перцем, луком и морковью на зиму.
Ингредиенты:
- капуста – 5 кг
- морковь – 1 кг
- лук – 1 кг
- сладкий перец – 1 кг
- сахар – 200 г
- соль – 4 ст. л.
- уксус – 300-350 мл
- растительное масло – 300-350 мл
Способ приготовления:
1. Капусту нарежьте очень мелко, переложите в миску, туда же добавьте нарезаный полукольцами лук.
2. Натрите морковь на терку для моркови по-корейски, перец порежьте соломкой, переложите к капусте и перемешайте.
3. Добавьте в овощи уксус, сахар, соль, растительное масло, хорошо перемешайте. После положите капусту в трехлитровые банки, залейте выделившимся из овощей соком и накройте капроновыми крышками.
Есть можно сразу и лучше промариновать хоть сутки. Салат хорошо хранится в подвале, да еще лучше в холодильнике до конца зимы!
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