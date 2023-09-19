Белокачанная капуста является очень полезным и вкусным овощем, в котором много витаминов и минералов, а также в ней содержаться антиоксиданты — холин, бета-каротин, лютеин и зеаксантин, а также флавоноиды — кемпферол, кверцетин, апигенин. Стоит отметить, что капусту можно мариновать, тушить, готовить салаты и первые блюда.

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом витаминного салата из капусты со сладким перцем, луком и морковью на зиму.

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Ингредиенты:

капуста – 5 кг

морковь – 1 кг

лук – 1 кг

сладкий перец – 1 кг

сахар – 200 г

соль – 4 ст. л.

уксус – 300-350 мл

растительное масло – 300-350 мл

Способ приготовления:

1. Капусту нарежьте очень мелко, переложите в миску, туда же добавьте нарезаный полукольцами лук.

2. Натрите морковь на терку для моркови по-корейски, перец порежьте соломкой, переложите к капусте и перемешайте.

3. Добавьте в овощи уксус, сахар, соль, растительное масло, хорошо перемешайте. После положите капусту в трехлитровые банки, залейте выделившимся из овощей соком и накройте капроновыми крышками.

Есть можно сразу и лучше промариновать хоть сутки. Салат хорошо хранится в подвале, да еще лучше в холодильнике до конца зимы!

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