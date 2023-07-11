Квашеная капуста – это вкусное, полезное и универсальное блюдо на все случаи жизни. Готовят ее на зиму по-разному: с морковью, свеклой, медом, рассолом и даже клюквой. Самое важное – это четко соблюдать пропорции, особенно соли, чтобы капуста не темнела и не скисала.

Диетолог Наталья Власнюк (dietolog.vlasnyuk) на своей странице в Instagram рассказала о полезных свойствах блюда и поделилась рецептом квашеной капусты с морковью.

Полезные свойства квашеной капусты:

Исследования показали, что регулярное употребление квашеной капусты снижает уровень плохого холестерина в крови, нормализует углеводный обмен и даже профилактирует опухоли.

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В квашеной капусте содержатся провитамин А, витамины С, В1, В2, В3, В6, К, U, нормализующие работу желудка и кишечника.

Также квашеная капуста – источник витамина С, который помогает укрепить иммунную систему.

Ингредиенты:

капуста – 2 шт

морковь – 400 г

соль гималайская – 25 г

вода – 1 л

Способ приготовления:

1. Капусту нашинковать, морковь натереть на терке.

2. Измельченные овощи смешать между собой и разложить в чистые 3-литровые банки и плотно утрамбовать.

3. В воде растворить соль. Полученной жидкостью заполнить банки с капустой. После этого поставить тару с капустой на поддон, сверху установить фитиль. Оставить в таком виде при комнатной температуре на 3 дня.

Заметьте: каждый день капусту нужно прокалывать деревянной ложкой, чтобы выходил углекислый газ и не мешал процессам брожения. На третьи сутки капусту можно есть. Хранить ее нужно в холодильнике.

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