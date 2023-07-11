Квашеная капуста: в чем польза блюда и как правильно квасить овощ

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Квашеная капуста: в чем польза блюда и как правильно квасить овощ

Квашеная капуста – это вкусное, полезное и универсальное блюдо на все случаи жизни. Готовят ее на зиму по-разному: с морковью, свеклой, медом, рассолом и даже клюквой. Самое важное – это четко соблюдать пропорции, особенно соли, чтобы капуста не темнела и не скисала.

Диетолог Наталья Власнюк (dietolog.vlasnyuk) на своей странице в Instagram рассказала о полезных свойствах блюда и поделилась рецептом квашеной капусты с морковью.

Полезные свойства и рецепт квашеной капусты

Полезные свойства квашеной капусты:

  • Исследования показали, что регулярное употребление квашеной капусты снижает уровень плохого холестерина в крови, нормализует углеводный обмен и даже профилактирует опухоли.
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  • В квашеной капусте содержатся провитамин А, витамины С, В1, В2, В3, В6, К, U, нормализующие работу желудка и кишечника.
  • Также квашеная капуста – источник витамина С, который помогает укрепить иммунную систему.
Полезные свойства квашеной капусты

Ингредиенты:

  • капуста – 2 шт
  • морковь – 400 г
  • соль гималайская – 25 г
  • вода – 1 л

Способ приготовления:

1. Капусту нашинковать, морковь натереть на терке.

2. Измельченные овощи смешать между собой и разложить в чистые 3-литровые банки и плотно утрамбовать.

Квашеная капуста с морковью

3. В воде растворить соль. Полученной жидкостью заполнить банки с капустой. После этого поставить тару с капустой на поддон, сверху установить фитиль. Оставить в таком виде при комнатной температуре на 3 дня.

Квашеная капуста на зиму

Заметьте: каждый день капусту нужно прокалывать деревянной ложкой, чтобы выходил углекислый газ и не мешал процессам брожения. На третьи сутки капусту можно есть. Хранить ее нужно в холодильнике.

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