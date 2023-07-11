Квашеная капуста: в чем польза блюда и как правильно квасить овощ
Квашеная капуста – это вкусное, полезное и универсальное блюдо на все случаи жизни. Готовят ее на зиму по-разному: с морковью, свеклой, медом, рассолом и даже клюквой. Самое важное – это четко соблюдать пропорции, особенно соли, чтобы капуста не темнела и не скисала.
Диетолог Наталья Власнюк (dietolog.vlasnyuk) на своей странице в Instagram рассказала о полезных свойствах блюда и поделилась рецептом квашеной капусты с морковью.
Полезные свойства квашеной капусты:
- Исследования показали, что регулярное употребление квашеной капусты снижает уровень плохого холестерина в крови, нормализует углеводный обмен и даже профилактирует опухоли.
- В квашеной капусте содержатся провитамин А, витамины С, В1, В2, В3, В6, К, U, нормализующие работу желудка и кишечника.
- Также квашеная капуста – источник витамина С, который помогает укрепить иммунную систему.
Ингредиенты:
- капуста – 2 шт
- морковь – 400 г
- соль гималайская – 25 г
- вода – 1 л
Способ приготовления:
1. Капусту нашинковать, морковь натереть на терке.
2. Измельченные овощи смешать между собой и разложить в чистые 3-литровые банки и плотно утрамбовать.
3. В воде растворить соль. Полученной жидкостью заполнить банки с капустой. После этого поставить тару с капустой на поддон, сверху установить фитиль. Оставить в таком виде при комнатной температуре на 3 дня.
Заметьте: каждый день капусту нужно прокалывать деревянной ложкой, чтобы выходил углекислый газ и не мешал процессам брожения. На третьи сутки капусту можно есть. Хранить ее нужно в холодильнике.
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