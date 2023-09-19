Квашеная капуста – очень вкусное и полезное зимнее угощение, которое можно готовить в горячем маринаде, с овощами, специями, сахаром. Очень важно при приготовлении капусты время от времени ее помешивать деревянной ложкой, чтобы она не имела неприятного запаха и горького вкуса.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной, хрустящей квашеной капусты с морковью в медовом маринаде.

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Ингредиенты:

капуста – 2,5 кг

соль – 1,5 ст. л.

морковь – 1 шт.

мед – 1,5 ст. л.

вода – 1 л.

Способ приготовления:

1. Капусту мелко нашинкуйте, хорошо помните руками, добавьте тертую морковь и перемешайте.

2. Маринад: воду доведите до кипения и добавьте соль, после добавьте мед и оставьте полностью остывать.

3. Переложите капусту в банки, залейте маринадом, накройте крышкой и оставьте на 48 часов. Обязательно капусту помешивайте деревянная ложкой.

Храните готовую капусту в холодильнике!

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