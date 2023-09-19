Квашеная капуста в медовом маринаде за 48 часов: рецепт вкусной и полезной закуски
Квашеная капуста – очень вкусное и полезное зимнее угощение, которое можно готовить в горячем маринаде, с овощами, специями, сахаром. Очень важно при приготовлении капусты время от времени ее помешивать деревянной ложкой, чтобы она не имела неприятного запаха и горького вкуса.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной, хрустящей квашеной капусты с морковью в медовом маринаде.
Ингредиенты:
- капуста – 2,5 кг
- соль – 1,5 ст. л.
- морковь – 1 шт.
- мед – 1,5 ст. л.
- вода – 1 л.
Способ приготовления:
1. Капусту мелко нашинкуйте, хорошо помните руками, добавьте тертую морковь и перемешайте.
2. Маринад: воду доведите до кипения и добавьте соль, после добавьте мед и оставьте полностью остывать.
3. Переложите капусту в банки, залейте маринадом, накройте крышкой и оставьте на 48 часов. Обязательно капусту помешивайте деревянная ложкой.
Храните готовую капусту в холодильнике!
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