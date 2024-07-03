Огурцы на зиму можно консервировать с горчицей, листьями ягод, а также уксусом, кетчупом. А еще их можно квасить и мариновать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих и простых в приготовлении квашенных огурцов.

Ингредиенты:

Огурцы

Соль

Зелень: листья хрена, зонтики укропа, листья вишни и смородины

Специи: лавровый лист, черный и ароматный перец, чеснок

Способ приготовления:

1. На дно чистых банок выложите зелень и специи.

2. Наполните банки плотно огурцами, добавьте соль из расчета, что на 1 литр – 1 столовая ложка соли. Залейте чистой холодной водой, прикройте крышками и оставьте при комнатной температуре на 3 дня.

3. Затем слейте весь рассол в кастрюлю, добавьте немного чистой воды. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Будет образовываться пена – снимать нужно ее шумовкой.

4. Кипящим рассолом залейте огурцы и герметично закройте!

Огурцы нужно хранить в темном, холодном месте!

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