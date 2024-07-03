Квашенные огурцы, которые можно хранить в квартире: делимся секретами приготовления

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
93
Квашенные огурцы, которые можно хранить в квартире: делимся секретами приготовления

Огурцы на зиму можно консервировать с горчицей, листьями ягод, а также уксусом, кетчупом. А еще их можно квасить и мариновать.

Видео дня
Как приготовить вкусные квашенные огурцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих и простых в приготовлении квашенных огурцов. 

Вкусные квашенные огурцы

Ингредиенты:

  • Огурцы
  • Соль
  • Зелень: листья хрена, зонтики укропа, листья вишни и смородины
  • Специи: лавровый лист, черный и ароматный перец, чеснок

Способ приготовления:

1. На дно чистых банок выложите зелень и специи.

Огурцы и листья для приготовления

2. Наполните банки плотно огурцами, добавьте соль из расчета, что на 1 литр – 1 столовая ложка соли. Залейте чистой холодной водой, прикройте крышками и оставьте при комнатной температуре на 3 дня.

Приготовление огурцов

3. Затем слейте весь рассол в кастрюлю, добавьте немного чистой воды. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Будет образовываться пена – снимать нужно ее шумовкой.

Маринад для огурцов

4. Кипящим рассолом залейте огурцы и герметично закройте!

Приготовление огурцов с маринадом

Огурцы нужно хранить в темном, холодном месте!

Готовые огурцы

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецептовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты