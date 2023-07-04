Квашенные огурцы на зиму без уксуса: остаются хрустящими и упругими
Для того, чтобы консервированные огурцы оставались хрустящими и упругими в банке, обычно, добавляют уксус. Но таким образом овощ теряет всю свою пользу. Поэтому следует воспользоваться следующей технологией, где нет этого консерванта, но есть много зелени и ароматных плодовых листьев.
Идея приготовления квашеных огурцов без уксуса на зиму опубликована на кулинарной странице fayna_kitchen в Instagram. Помните, что банку с рассолом нужно закрутить очень быстро.
Технология приготовления квашеных огурцов без уксуса
1. На дно чистых банок положить:
- вишневые листья и веточки – 2-4 шт
- листья смородины – 2-4 шт
- виноградные листья – 2-4 шт
- корешок хрена – 1-2 изрезанные кусочками
- укроп сухой или свежий с зонтиками – несколько штук
- перец горький красный – несколько кусочков
- лавровые листья – 1-2 шт
Все листья должны быть свежими
2. Сверху забиваем огурцами. Заливаем солевым раствором (3-4 ст. л соли на 3 л воды).
3. Оставляем банки на 3 дня в жаркую погоду или на 4 – в прохладную. Банки можно держать открытыми или слегка прикрыть капроновыми крышками. Под банки лучше подложить миски или тряпки, потому что будут бродить и подтекать.
4. Через указанный промежуток времени слить воду из банок в большую кастрюлю и довести до кипения.
5. В каждую банку положить по 3-6 зубчиков чеснока, залить горячим рассолом и сразу закрутить.
6. Перевернуть и закутать в одеяло до полного охлаждения.
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