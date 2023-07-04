Для того, чтобы консервированные огурцы оставались хрустящими и упругими в банке, обычно, добавляют уксус. Но таким образом овощ теряет всю свою пользу. Поэтому следует воспользоваться следующей технологией, где нет этого консерванта, но есть много зелени и ароматных плодовых листьев.

Идея приготовления квашеных огурцов без уксуса на зиму опубликована на кулинарной странице fayna_kitchen в Instagram. Помните, что банку с рассолом нужно закрутить очень быстро.

Технология приготовления квашеных огурцов без уксуса

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1. На дно чистых банок положить:

вишневые листья и веточки – 2-4 шт

листья смородины – 2-4 шт

виноградные листья – 2-4 шт

корешок хрена – 1-2 изрезанные кусочками

укроп сухой или свежий с зонтиками – несколько штук

перец горький красный – несколько кусочков

лавровые листья – 1-2 шт

Все листья должны быть свежими

2. Сверху забиваем огурцами. Заливаем солевым раствором (3-4 ст. л соли на 3 л воды).

3. Оставляем банки на 3 дня в жаркую погоду или на 4 – в прохладную. Банки можно держать открытыми или слегка прикрыть капроновыми крышками. Под банки лучше подложить миски или тряпки, потому что будут бродить и подтекать.

4. Через указанный промежуток времени слить воду из банок в большую кастрюлю и довести до кипения.

5. В каждую банку положить по 3-6 зубчиков чеснока, залить горячим рассолом и сразу закрутить.

6. Перевернуть и закутать в одеяло до полного охлаждения.

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