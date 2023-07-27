Квашеные огурцы– это очень практичный способ соления овощей на зиму. Как правило, их готовят без уксуса, благодаря чему они получаются сочные, хрустящие и упругие. Кроме этого, еще более полезные. Также заготовка отлично сохраняется даже при комнатной температуре.

Фудблогер Галина Дума (reeixit) на своей странице в Instagram поделилась рецептом квашеных огурцов без уксуса.

И ингредиенты на 3-литровую банку:

огурцы 1,5-2 кг

вода – 1,7 л

соль – 2 ст. л.

сахар – 1 ст. л.

чеснок – 4-5 зубчиков

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укроп зонтиком – 3-4 шт

листья вишни, листья хрена – по 3-4 шт

перец горошком – 6-7 шт

перец душистый – 5 шт

Способ приготовления:

1. В чистую банку выложить чеснок, листья вишни, хрена, зонтики укропа и все необходимые специи.

2. Огурцы тщательно вымыть и утрамбовать в банку.

3. Наполнить банку с огурцами холодной водой. Накрыть тару крышкой и установить на тарелку (это нужно потому, что сок из банки в процессе квашения будет выливаться). В таком виде оставить огурцы на 4 дня.

4. По прошествии 4 дней слить маринад из банки в кастрюлю, поставить на огонь и варить с момента закипания 5 минут.

5. В то время пока варится маринад, залить огурцы в банке крутым кипятком.

6. Когда маринад закипит, слить воду из огурцов и наполнить банку горячим маринадом. Плотно закрыть тару крышкой и укутать чем-нибудь теплым до полного охлаждения. Готово!

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