Квашеные помидоры с петрушкой и чесноком: есть можно через трое суток
Из помидоров всегда получаются очень вкусные соусы к мясу, а также сок, салаты, холодные супы. Еще их можно консервировать, вялить, квасить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных квашеных помидоров с ягодными листьями, чесноком и и солью.
Ингредиенты:
Рассол на трехлитровую банку:
- 1,5 л холодной воды
- 105 г соли
- 1 ст л сахара
- листья смородины
- чеснок
- помидоры
Способ приготовления:
1. Помидоры и листья хорошо помойте, выложите на дно банки листья, чеснок, помидоры, снова чеснок, листья.
2. Рассол: в холодную воду добавьте соль и сахар, размешайте.
3. Залейте помидоры рассолом, накрыть банку капроновой крышкой, оставить в тепле на 3 суток.
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