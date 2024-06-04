Квашеные помидоры с петрушкой и чесноком: есть можно через трое суток

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Квашеные помидоры с петрушкой и чесноком: есть можно через трое суток

Из помидоров всегда получаются очень вкусные соусы к мясу, а также сок, салаты, холодные супы. Еще их можно консервировать, вялить, квасить.

Квашеные помидоры

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных квашеных помидоров с ягодными листьями, чесноком и и солью.

Рецепт квашеных помидоров

Ингредиенты:

Рассол на трехлитровую банку:

  • 1,5 л холодной воды
  • 105 г соли
  • 1 ст л сахара
  • листья смородины
  • чеснок
  • помидоры

Способ приготовления:

1. Помидоры и листья хорошо помойте, выложите на дно банки листья, чеснок, помидоры, снова чеснок, листья.

Как правильно приготовить квашеные помидоры

2. Рассол: в холодную воду добавьте соль и сахар, размешайте.

Рассол для помидоров

3. Залейте помидоры рассолом, накрыть банку капроновой крышкой, оставить в тепле на 3 суток.

Готовые помидоры

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