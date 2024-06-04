Квашеные помидоры

Из помидоров всегда получаются очень вкусные соусы к мясу, а также сок, салаты, холодные супы. Еще их можно консервировать, вялить, квасить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных квашеных помидоров с ягодными листьями, чесноком и и солью.

Ингредиенты:

Рассол на трехлитровую банку:

1,5 л холодной воды

105 г соли

1 ст л сахара

листья смородины

чеснок

помидоры

Способ приготовления:

1. Помидоры и листья хорошо помойте, выложите на дно банки листья, чеснок, помидоры, снова чеснок, листья.

2. Рассол: в холодную воду добавьте соль и сахар, размешайте.

3. Залейте помидоры рассолом, накрыть банку капроновой крышкой, оставить в тепле на 3 суток.

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