Как сделать так, чтобы молоко дольше оставалось свежим: всего один шаг

Правильное хранение продуктов всегда было и является актуальным. Особенно это касается тех ингредиентов, которые быстро портятся и не задерживаются на кухне. Одним из таких является молоко и неважно, домашнее оно или купленное. С помощью одного простого шага можно помочь ему дольше оставаться свежим.

Редакция FoodOboz, опираясь на советы эксперта Бет Липтона и издание EatThis расскажет, как правильно и дольше сохранять молоко.

Как отмечает эксперт, главная хитрость, которая помогает продлить "жизнь" молоку состоит в том, чтобы правильно разместить напиток в холодильнике. Таким образом рекомендуется хранить молоко при температуре от 0 до 3 градусов Цельсия. Поэтому, нужно ставить его у холодных частей холодильника. Обычно они находятся прямо у задних стенок агрегата.

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При этом здесь важно не переусердствовать и не повлечь за собой замораживание молока. Хотя, если на то пошло, то заморозить напиток можно и даже нужно, но уже в морозильной камере. Для этого не рекомендуют замораживать целую упаковку, а разлить по частям. Это поможет избежать такого себе "взрыва" в морозильной камере. А когда захотите достать и попить свежего молока, то разморозьте его в холодильнике.

Где запрещено хранить молоко

Спорим, что вы привыкли ставить бутылку с молоком где-то в дверце холодильника. И успешно ошибались. Дело в том, что температура там обычно выше и имеет тенденцию к частым колебаниям. В таком случае лучшим местом является нижняя полочка, которая считается самым холодным местом в холодильнике.

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