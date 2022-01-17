Лайфхак, который поможет сделать курицу сочной: понадобится сливочное масло

Куриное мясо довольно трудно приготовить действительно вкусно, ведь само по себе оно довольно диетическое и сухое. А использовать много разнообразных соусов и маринадов – это не всегда нужный выход, ведь не всем людям, по определенным причинам, можно употреблять такие компоненты. Поэтому следует воспользоваться полезным лайфхаком со сливочным маслом, чтобы мясо было нежным и сочным.

Идея опубликована на странице vkusnie_retsepty в Instagram.

Для того чтобы запеченная курица была очень сочной и мягкой, под кожу тушки нужно положить сливочное масло. Надо отрезать два достаточно больших продолговатых кусочка и вертикально поместить в каждую часть. Внутрь курицы можно уложить лимон, на котором сделать много надрезов со всех сторон.

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Запеченная курица с лимонами – один из гастрономических трендов 2021 года. Но здесь нужно соблюдать правильную технологию и четкие пропорции, чтобы не испортить продукт. Советы, которые помогут правильно приготовить курицу с лимонами, опубликованы на кулинарной странице smachnoho_com_ua в Instagram.

Ингредиенты:

свежая курица – 1 шт

лимон – 3 шт

лук – 1 шт

чеснок – 2 зубчика

свежие травы - розмарин, шалфей, чабрец. Также можно добавить любые любимые

соль, перец – по вкусу

оливковое масло – 2 ст. л

Способ приготовления:

1. Тушку хорошо промыть.

2. Посолить и поперчить снаружи и внутри.

3. Все травы измельчить, смешать с оливковым маслом. Оставить на 5 минут.

4. Лимон нарезать кусочками.

5. Чеснок и лук измельчить.

6. Подготовленые лимоны, лук и чеснок поместить в курицу.

7. Сверху натереть мясо травами. На этом этапе можно воспользоваться лайфхаком с маслом.

8. Выпекать в духовке при температуре 220 градусов 60-75 минут до золотистой корочки.

9. Подавать горячей с грибами и картофельным пюре.

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