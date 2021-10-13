Лайфхаки заморозки: как не убить питательные вещества в овощах
Консервация, маринование и квашение – именно этим сейчас занимается практически каждая хозяйка, пытаясь сделать как можно больше заготовок на зиму. Все овощные салаты и соусы – это очень вкусно, но иногда так хочется почувствовать свежий вкус любимой свеклы или капусты в супе. И с этой целью можно их заморозить.
Редакция FoodOboz расскажет, как правильно подготовить и бланшировать овощи перед замораживанием, опираясь на советы Виктории Стельмах, основательницы группы "Прикорм. Его хитрости. Новые идеи, свежий взгляд".
Для начала нужно помыть и срезать заднюю часть овоща.
Бланшировать ориентировочно 4 минуты.
Если вы планируете замораживать баклажан кольцами или язычками, то лучше предварительно запечь, после чего идет сухая заморозка, далее – переложить в зип-пакет и положить замораживаться.
Если вы планируете замораживать кубиками, то можно просто полить лимонным соком, переложить в зип-пакет и положить замораживаться.
Помыть и порезать овощ произвольными кусками.
Сухая заморозка, после чего бланшировать овощ к мягкости.
Кабачок \ Цуккини
Нужно помыть и порезать овощ произвольными кусками (кубики, кольца, язычки).
После этого следует бланшировать кабачок в течение 3 минут.
Для начала нужно вымыть и сортировать овощи по размеру.
Далее следует обрезать ботву, оставив при этом стержневой корень.
На очереди – бланширование: малая свекла – 25-30 минут, средняя – 45-50 минут.
На этом этапе следует нужно остудить и очистить от кожуры, также удалить стебель и стержневой корень.
Порезать ломтиками или кубиками.
На конечном этапе – сухая заморозка, разложить по пакетам и замораживать.
Для начала нужно удалить внешние листья и обрезать стебли.
Далее – бланширование: малая капуста – 3 минуты, средняя – 4 минуты, большая – 5 минут.
Выложить на полотенце.
Сухая заморозка, разложить в зип-пакеты и замораживать.
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