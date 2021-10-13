Лайфхаки заморозки: как не убить питательные вещества в овощах

Консервация, маринование и квашение – именно этим сейчас занимается практически каждая хозяйка, пытаясь сделать как можно больше заготовок на зиму. Все овощные салаты и соусы – это очень вкусно, но иногда так хочется почувствовать свежий вкус любимой свеклы или капусты в супе. И с этой целью можно их заморозить.

Редакция FoodOboz расскажет, как правильно подготовить и бланшировать овощи перед замораживанием, опираясь на советы Виктории Стельмах, основательницы группы "Прикорм. Его хитрости. Новые идеи, свежий взгляд".

Баклажан

Для начала нужно помыть и срезать заднюю часть овоща. Бланшировать ориентировочно 4 минуты. Если вы планируете замораживать баклажан кольцами или язычками, то лучше предварительно запечь, после чего идет сухая заморозка, далее – переложить в зип-пакет и положить замораживаться. Если вы планируете замораживать кубиками, то можно просто полить лимонным соком, переложить в зип-пакет и положить замораживаться.

Тыква

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Помыть и порезать овощ произвольными кусками. Сухая заморозка, после чего бланшировать овощ к мягкости.

Кабачок \ Цуккини

Нужно помыть и порезать овощ произвольными кусками (кубики, кольца, язычки). После этого следует бланшировать кабачок в течение 3 минут.

Свекла

Для начала нужно вымыть и сортировать овощи по размеру.

Далее следует обрезать ботву, оставив при этом стержневой корень.

На очереди – бланширование: малая свекла – 25-30 минут, средняя – 45-50 минут.

На этом этапе следует нужно остудить и очистить от кожуры, также удалить стебель и стержневой корень.

Порезать ломтиками или кубиками.

На конечном этапе – сухая заморозка, разложить по пакетам и замораживать.

Брюссельская капуста

Для начала нужно удалить внешние листья и обрезать стебли.

Далее – бланширование: малая капуста – 3 минуты, средняя – 4 минуты, большая – 5 минут.

Выложить на полотенце.

Сухая заморозка, разложить в зип-пакеты и замораживать.

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