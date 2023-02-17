На маринованных огурцах с временем может появляться белый налет, или как называют в народе – плесень. Впрочем, наличие белой пленки не всегда опасно. И для того чтобы разобраться, что делать с заготовкой дальше, нужно определить как именно вы ее готовили.

Первое, что влияет на появление такого налета – это способ приготовления маринада: с использованием воды или уксуса. Если овощи мариновать только с водой и солью, то налет – это только кислота, которая не несет никакой угрозы организму человека. Ее можно смыть проточной водой и есть заготовку.

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Кроме того, редакция FoodOboz собрала и другие причины появления налета. В частности:

плохо вымытые овощи;

неправильное проведение стерилизации;

маринад, не покрывающий овощи полностью;

несоблюдение рецепта;

нарушение герметичности;

нарушение правил хранения.

Как спасти заготовку, если появился налет?

Если прошло не более 2-3 дней момента приготовления заготовки, то ситуацию вполне реально исправить. Для этого нужно совершить следующие действия:

1. Слить из банки рассол и помыть огурцы кипяченой водой.

2. Простерилизовать банку с крышкой.

3. Приготовить новый рассол, соблюдая пропорции.

4. Залить овощи готовым рассолом и хорошо закрутить банку крышкой.

Как избежать появления белого налета?

- Выбирайте спелые, упругие и одинаковые по размеру огурцы. А перед засолкой их лучше всего замочить в прохладной воде на 4-8 часов.

- В процессе засолки используйте зелень: укроп, хрен, чеснок, листья черной смородины, листья дуба, вишневые листья, эстрагон, петрушку, сельдерей, черемшу, чабрец, горчицу в зернах, лавровый лист и т.д. Но помните, что общее количество зелени не должно превышать 5% количества огурцов.

- Ни в коем случае не используйте для засолки йодированную соль.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, почему маринованные огурцы становятся мягкими и как этого избежать.