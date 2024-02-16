Самая простая, бюджетная, но при этом вкусная рыба, которую можно приготовить всего за 10 минут – это обычная мойва. Ее можно жарить и запекать.

Редакция FoodOboz делится полезным лайфхаком, как без запаха и жира пожарить вкусную мойву.

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Первым делом мойву нужно помыть и тщательно высушить.

Далее в отдельную тарелку насыпаем муку, добавьте соль, паприку и перец, тщательно перемешайте. Обваляйте мойву в полученной сухой смеси со всех сторон.

Выложите на смазанный маслом пергамент рыбу, сверху накройте еще одним куском пергамента и переложите "конвертик" с рыбой на сковороду. Жарьте на маленьком огне в течение 5 минут. Переверните на другую сторону, жарьте еще 5 минут.

Подавайте рыбу горячей, можно с лимоном, будет очень вкусно!

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