Красный борщ – это традиционное и любимое украинское блюдо, которое готовят с мясом, овощами, зажаркой, реже – добавляют фасоль или грибы.

В процессе приготовления хозяйки стараются добавить в блюдо больше специй, пряностей или зелени, чтобы сделать вкус ярким. Но не всегда это уместно. Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, какие ингредиенты лучше не добавлять в борщ, чтобы не испортить вкус.

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Гвоздика и корица

Эти и другие подобные пряности делают вкус борща слишком кислым, иногда даже острым.

Приправы азиатской кухни

Особенно это касается корейской приправы и хмели-сунели, которые портят аромат и тоже делают блюдо горьким.

Свежий или сухой имбирь

В любом своем виде он имеет специфический насыщенный привкус, что обязательно передаст и борщу. Если уж использовать, то лучше подавать отдельно на тарелке.

Зелень

С зеленью также следует соблюдать осторожность, ведь для каждого мясного бульона следует выбрать особый вид. Для борща со свининой или курицей больше подойдет укроп, а петрушка идеально подчеркнет вкус борща с говядиной.

Если вы хотите сделать вкус борща непревзойденным, то воспользуйтесь лайфхаком, который давно не является секретом, а именно – добавьте в блюдо уксус. Он очень удачно подчеркивает вкус и делает цвет насыщенно красным. Для того чтобы воспользоваться таким способом, нужно сбрызнуть уксусом свеклу перед пассерованием. Главное – не переусердствовать.

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