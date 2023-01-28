Даже у опытных хозяек приготовление консервации часто занимает много времени. Но есть несколько уловок, которые помогут значительно упростить этот процесс.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как приготовить консервацию быстро и без потери качества.

Стерилизация

Стерилизация посуды, видимо, занимает больше всего времени. Чтобы точно быть уверенным в качестве заготовок, хозяйки готовы часами стоять и кипятить банки. Но оказывается, это не всегда обязательный этап. Стерилизовать нужно только в том случае, если овощи прошли быструю термическую обработку. Если овощи и фрукты прошли долгий этап варки, банки достаточно просто вымыть и вытереть насухо.

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Соседство в банках

Овощи и фрукты в банке должны быть одинакового размера. Для того чтобы значительно сэкономить время, продукты можно рассортировать по размеру и степени зрелости.

Специи

Готовя консервацию, хозяйки стараются добавить много разнообразных специй и пряностей для того, чтобы усилить вкус и аромат будущих заготовок. Но не все из них уместны. Говорят, что общее количество специй не должно превышать 5%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, чем можно заменить уксус в консервации.