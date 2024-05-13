В весенний период есть большое разнообразие свежей и сочной зелени. Ее обязательно нужно добавить в рацион, потому что это очень полезно. Но листья салата, укроп, петрушка. зеленый лук, при ненадлежащем хранении, портятся за считанные часы.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет, как свежую зелень хранить нельзя. Обязательно соблюдайте следующие рекомендации.

Не кладите зелень в холодильник, не перебрав ее

После того, как вы приобрели свежую зелень и принесли ее домой – обязательно переберите. Нужно разложить пучки и убрать все некачественные листья. Если этого не сделать – зелень очень быстро испортится.

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Не храните зелень в открытом пакете

Если кислород попадает в пакет с зеленью – продукт точно не останется долго свежим. Емкость для хранения должна быть очень плотно закрытой и не пропускать воздух.

Не мойте зелень сразу

Если вы храните укроп, петрушку, зеленый лук или айсберг прямо в пакете – не мойте эти продукты сразу. Избыток влаги будет способствовать активной порче. Мойте злений из пакета перед использованием.

Не замораживайте не помытую зелень

Зелень часто замораживают на зиму. Перед таким хранением обязательно нужно очень хорошо промыть и высушить. Затем, когда она будет заморожена, это невозможно будет сделать, и продукт просто можно выбросить.

Как лучше хранить зелень

1. Используйте вакуумные пакеты. Перед хранением зелень нужно хорошо промыть и высушить.

2. Можно положить зелень в стеклянную банку и герметично закрыть крышкой. Но обязательно уберите все листики сомнительного качества.

3. Храните зелень на нижней полке холодильника, завернув продукт во влажную салфетку.

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