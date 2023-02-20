Как избежать чайного налета на чашках

Наверное, каждая хозяйка сталкивалась с такой проблемой как чайный налет на чашках. Его не так легко избавиться и в ход часто вступает жесткая бытовая химия. Но избежать такого явления вполне реально.

Редакция FoodOboz делится тремя простыми способами, которые помогут легко избежать чайного налета на чашках.

Вода для заваривания

Здесь важно помнить, что проточная вода содержит большое количество примесей. Они, совмещаясь с чайным пигментом, легко создают налет. Поэтому лучше использовать бутилированную воду для заваривания чая. Она не только поможет избежать налета, но и улучшит вкус напитка.

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Лимон

В этом случае все просто: если добавить в чай лимон, то фруктовая кислота уберет чайные пигменты. В результате чашка останется светлой.

Молоко

Так же как и в предыдущем случае, добавление молока в чай способно значительно снизить хоть и не полностью, но подавляющее количество пигмента.

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