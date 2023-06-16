Чем можно заменить пергамент для выпечки: спасет ли ситуацию фольга
Пергаментная бумага – это наш помощник в приготовлении вкусностей, потому что она не дает тесту прилипнуть к противню. Но часто хозяйки забывают ее купить, а когда блюдо уже готово отправиться в духовку, нет времени бежать в магазин.
Однако беспокоиться не нужно, существует множество вариантов замены пергамента. Стоит лишь соблюдать некоторые правила, чтобы блюдо точно получилось.
К примеру, фольга идеально подойдет для выпечки. Для изделий из муки обильно смажьте ее растительным маслом, а для приготовления рыбы и мяса достаточно сухой поверхности.
Положите лист фольги матовой стороной на противень, а на блестящую вылейте тесто, так оно точно не прилипнет и не подгорит.
Если вы хотите удивить семью или друзей интересной формой выпечки, то фольга идеально подойдет для этого. Стоит только нарезать несколько листов и смастерить форму, которую вы хотите. Материал будет хорошо держаться и не порвется.
Также пергамент можно заменить офисной или чертежной бумагой, которую нужно смазать маслом с обеих сторон. Подойдут даже бумажные пакеты, в которых продают выпечку в супермаркетах.
Если у вас есть силиконовый коврик, то не бойтесь использовать его, он не будет плавиться в духовке.
Но может быть и такое, что на кухне не обнаружится и этих вещей. Тогда хорошо смажьте противень маслом или жиром и засыпьте все плотно манной крупой или панировочными сухарями. Смесь не прилипнет к тесту, а выпечка не подгорит.
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