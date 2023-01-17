Часто бывает, что по определенным причинам человек не может употреблять яйца. Поэтому это касается всех блюд, в составе которых есть этот продукт. Но в ситуации с выпечкой достаточно много альтернативных вариантов, которыми можно заменить яйца.

Редакция FoodOboz расскажет о некоторых из них.

1 ст/л чиа + 1/3 стакана воды = 1 яйцо

В выпечке может дать немного больше орехового вкуса, поэтому лучше всего подойдет для добавления в вафли, блины и печенье.

1 ст/л льна перетертого + 3 ст/л = 1 яйцо

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Лучше всего использовать в блинах, вафлях, кексах, печенье, фрикадельках, котлетках.

1 ст/л соевого белка+3 ст/л воды = 1 яйцо

Лучше всего для: чизкейков, сливочных пирогов, брауни и некоторых более тяжелых тортов.

1/4 стакана натурального йогурта (65 г) =1 яйцо

Подходит для: маффинов, тортов, батончиков.

1 ст/л агар агар + 1 ст/л воды = 1 яйцо

Тщательно смешайте, а затем добавьте еще 2 столовые ложки кипятка и размешивайте до образования пены.

3 ст/л арахисовой пасты = 1 яйцо

Лучше всего использовать для – печенья, блинчиков и брауни.

2 ст/л крахмала/манки + 3 ст/воды = 1 яйцо

1/4 стакана яблочного (фруктового) пюре без сахара (65 г) = 1 яйцо

1/2 банана = 1 яйцо

65 г авокадо = 1 яйцо

можно просто добавлять больше муки

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