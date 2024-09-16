Банан является вкусным фруктом и основной частью рациона многих людей, но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что такое маленький коричневый кусочек на конце очищенного банана?

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Речь идет о небольшой черной точке, которую можно наблюдать, очистив банан от кожуры. Она находится на самом конце фрукта, но вы точно никогда даже не пытались узнать, что же это такое. А вот Mirror решил узнать правду, и убедиться, что употребление ее в пищу безопасно для здоровья.

Всем известно, что бананы растут на деревьях гроздями. Поэтому, по сути, это черное пятнышко является верхушкой каждого плода гроздья. Семена банана, если они есть, находятся внутри мякоти. Однако большинство бананов, продаваемых в супермаркетах, относятся к сорту Кавендиш, который обычно не дает семян. На самом деле, черное пятнышко, о котором идет речь, является цветком, из которого, собственно, и проросли эти фрукты.

А теперь давайте разбираться. Короткий конец, который многие отламывают, чтобы открыть плод, на самом деле является нижней частью банана, тогда как заостренный конец является верхней. Поскольку большинство людей открывают бананы, отламывая плодоножку, оставшийся цветок становится заметным. Она полностью съедобна, поэтому не следует бояться пробовать ее по вкусу.

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