Причина, по которой на чашке появляется налет – дубильные вещества в чае. При взаимодействии теплой воды с чаем образуется пленка, которая, при наклоне чашки, оседает на стенках и которую очень тяжело отмыть.

Редакция FoodOboz делится 4 самыми эффективными и безопасными домашними средствами в борьбе с въевшимся чайным налетом.

1. Уксус

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Смешайте 200 мл воды и 1 ст. л. уксуса, перемешайте и влейте к грязную кружку, оставьте на 5 минут, после тщательно помойте.

2. Сода

Возьмите 1 ст. л. соды, добавьте 1 ч. л. воды, чтобы получилась жидкая консистенция. Содовой смесью натрите чашку и оставьте на 2-5 минут, после помойте.

3. Лимонный сок или кислота

Натрите чашку долькой лимона, оставьте на 5 минут и после помойте. Или насыпьте в чашку 1 ч. л. лимонной кислоты, налейте кипяток и оставьте на 2-3 минуты, после помойте.

4. Соль

Натрите чашки солью мелкого помола, оставьте на 5 минут, после помойте.

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