Чем отчистить чайный налет на чашках за 5 минут: 4 самых безопасных и эффективных домашних средства

Ирина Мельниченко
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Чем отмыть чашки от чайного налета

Причина, по которой на чашке появляется налет – дубильные вещества в чае. При взаимодействии теплой воды с чаем образуется пленка, которая, при наклоне чашки, оседает на стенках и которую очень тяжело отмыть. 

Чем отчистить чашки после чая

Редакция FoodOboz делится 4 самыми эффективными и безопасными домашними средствами в борьбе с въевшимся чайным налетом. 

1. Уксус

Яблочный уксус
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Смешайте 200 мл воды и 1 ст. л. уксуса, перемешайте и влейте к грязную кружку, оставьте на 5 минут, после тщательно помойте. 

2. Сода 

Пищевая сода

Возьмите 1 ст. л. соды, добавьте 1 ч. л. воды, чтобы получилась жидкая консистенция. Содовой смесью натрите чашку и оставьте на 2-5 минут, после помойте. 

3. Лимонный сок или кислота 

Лимонная кислота и лимон

Натрите чашку долькой лимона, оставьте на 5 минут и после помойте. Или насыпьте в чашку 1 ч. л. лимонной кислоты, налейте кипяток и оставьте на 2-3 минуты, после помойте. 

4. Соль 

Соль для чистки чашек

Натрите чашки солью мелкого помола, оставьте на 5 минут, после помойте. 

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