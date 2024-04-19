Чем отчистить жир в духовке, чтобы она блестела: наилучшие домашние средства, которые всегда под рукой
Еда приготовленная в духовке считается не только вкусной, но и очень полезной. Стоит отметить, что мясо, овощи и рыба запеченная в духовке всегда получаются очень сочными, вкусными и полезными. Но, очень часто на стенках духовки остается жир и нагар, который очень тяжело отмыть даже самыми агрессивными моющими.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и чем быстро и эффективно отчистить духовку.
Уксус и сода
Если жир и загрязнения устаревшие, тогда подойдет уксус и сода, как средство мытья духовки.
Вам нужно обработать внутреннюю поверхность духовки уксусом, а затем сверху нанести соду. После оставьте смесь на несколько часов и затем вымойте теплой водой. Оставшиеся пятна еще раз протрите отдельно уксусом.
Лимон или лимонная кислота
А вот свежие загрязнения лучше удалять с помощью лимонного сока. Его нужно разрезать, выдавить сок в воду, нанести на стенки духовки и оставить 40-60 минут, а затем нужно вытереть.
Но, если же жир и налет устаревший, лучше использовать лимонной кислотой. Растворите один пакет лимонной кислоты в пол литра воды, налейте в противне или в любую жаростойкую посуду. Поставьте в разогретую духовку на 30-40 минут. Когда духовка немного остынет, хорошо вымойте ее. Если пятна остались, протрите их свежим лимоном.
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