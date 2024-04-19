Еда приготовленная в духовке считается не только вкусной, но и очень полезной. Стоит отметить, что мясо, овощи и рыба запеченная в духовке всегда получаются очень сочными, вкусными и полезными. Но, очень часто на стенках духовки остается жир и нагар, который очень тяжело отмыть даже самыми агрессивными моющими.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и чем быстро и эффективно отчистить духовку.

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Уксус и сода

Если жир и загрязнения устаревшие, тогда подойдет уксус и сода, как средство мытья духовки.

Вам нужно обработать внутреннюю поверхность духовки уксусом, а затем сверху нанести соду. После оставьте смесь на несколько часов и затем вымойте теплой водой. Оставшиеся пятна еще раз протрите отдельно уксусом.

Лимон или лимонная кислота

А вот свежие загрязнения лучше удалять с помощью лимонного сока. Его нужно разрезать, выдавить сок в воду, нанести на стенки духовки и оставить 40-60 минут, а затем нужно вытереть.

Но, если же жир и налет устаревший, лучше использовать лимонной кислотой. Растворите один пакет лимонной кислоты в пол литра воды, налейте в противне или в любую жаростойкую посуду. Поставьте в разогретую духовку на 30-40 минут. Когда духовка немного остынет, хорошо вымойте ее. Если пятна остались, протрите их свежим лимоном.

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