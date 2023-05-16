Кухонный чайник – незаменимый предмет на кухне, который есть у всех, и очень часто он быстро теряет и вид, и портится изнутри из-за накипи, которая образуется в процессе закипая воды. Иногда даже моющие средства не могут справиться с накипью. Но, есть эффективные домашние средства, которые могут отмыть даже самую въевшуюся накипь и очень быстро.

Редакция FoodOboz делится с вами советами, чем быстро и эффективно отмыть чайник от накипи, чтобы он был как новый.

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Наилучшим средством для борьбы с накипью будет простая пищевая сода с лимонной кислотой!

Нужно всего лишь залить воду в чайник, добавить 1 ст. л. соды, доведите воду до кипения, далее добавьте лимонную кислоту и кипятите 30 минут на медленном огне. После помойте чайник 1-2 раза.

Еще удачным средством может быть уксус. Нужно влить 100 мл уксуса в 1 л воды, доведите до кипения. После тщательно помойте.

Стоит отметить, что эти способы не подходят для электрических чайником!

Для электрочайников лучшими средствами будут – соль и лимон. Соду 1-2 ст. л. нужно всыпать в чайник, залить водой и прокипятить. После нужно хорошо вымыть.

Лимон нужно порезать на дольки, положить в чайник, залить водой и также довести до кипения, после помыть.

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