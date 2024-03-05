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Чем заменить муку в блинах: рваться не будут
Очень часто проблема в приготовлении тонких блинов – это то, что изделия рвутся. Если такая ситуация вам знакома – воспользуйтесь следующей технологией. Вместо обычной муки нужно использовать крахмал, чтобы тесто хорошо прожарилось и осталось целым.
Идея приготовления тонких блинов без муки опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram. Они еще и в меру сладкие.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 60 г крахмала
- 1 ст.л. сахара
- щепотка соли
- щепотка ванилина
- 1/2 ст.л масла (надо добавить в тесто)
- 500 мл молока
Способ приготовления:
1. Совместить все ингредиенты.
2. Сделать однородную массу.
3. Разогретую сковороду смазать небольшим количеством растительного масла.
4. На 1 блин нужно 1/2 половника теста.
5. Жарить с обеих сторон до золотистости.
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