Очень часто проблема в приготовлении тонких блинов – это то, что изделия рвутся. Если такая ситуация вам знакома – воспользуйтесь следующей технологией. Вместо обычной муки нужно использовать крахмал, чтобы тесто хорошо прожарилось и осталось целым.

Идея приготовления тонких блинов без муки опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram. Они еще и в меру сладкие.

Ингредиенты:

3 яйца

60 г крахмала

1 ст.л. сахара

щепотка соли

щепотка ванилина

Видео дня

1/2 ст.л масла (надо добавить в тесто)

500 мл молока

Способ приготовления:

1. Совместить все ингредиенты.

2. Сделать однородную массу.

3. Разогретую сковороду смазать небольшим количеством растительного масла.

4. На 1 блин нужно 1/2 половника теста.

5. Жарить с обеих сторон до золотистости.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: