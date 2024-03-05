Чем заменить муку в блинах: рваться не будут

Екатерина Ягович
Лайфхаки
1 минута
315
Чем заменить муку в блинах: рваться не будут

Очень часто проблема в приготовлении тонких блинов – это то, что изделия рвутся. Если такая ситуация вам знакома – воспользуйтесь следующей технологией. Вместо обычной муки нужно использовать крахмал, чтобы тесто хорошо прожарилось и осталось целым.

Идея приготовления тонких блинов без муки опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram. Они еще и в меру сладкие.

Чем заменить муку в блинах: рваться не будут

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 60 г крахмала
  • 1 ст.л. сахара
  • щепотка соли
  • щепотка ванилина
Видео дня
  • 1/2 ст.л масла (надо добавить в тесто)
  • 500 мл молока

Способ приготовления:

Чем заменить муку в блинах: рваться не будут

1. Совместить все ингредиенты.

2. Сделать однородную массу.

Чем заменить муку в блинах: рваться не будут

3. Разогретую сковороду смазать небольшим количеством растительного масла.

4. На 1 блин нужно 1/2 половника теста.

Чем заменить муку в блинах: рваться не будут

5. Жарить с обеих сторон до золотистости.

Чем заменить муку в блинах: рваться не будут

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты