Казалось бы, что яйца – самый главный ингредиент котлетного фарша. Они помогают блюду держать форму и не распадаться. Однако, если фарш сам по себе уже жирный и сочный, то от яиц лучше отказаться, использовав альтернативу.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, чем заменить яйца в фарше для котлет.

Простейшей альтернативой яйцам в котлетах являются овсяные хлопья. Они практически не чувствуются во вкусе, к тому же делают блюдо более нежным и сочным. Для котлет подойдет крупа мелкого или среднего помола.

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Важно: перед добавлением ингредиента в котлеты хлопья нужно залить кипятком и оставить на несколько минут, чтобы настояться.

Фудблогер Юлия Симончук (cook_julija_simonchuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом котлет без яиц.

Ингредиенты:

куриное филе – 600 г

сыр твердый – 100 г

масло – 50 г

лук – 1 шт

чеснок – 1 зубчик

панировочные сухари – 1 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1.В чашу блендера положить лук и чеснок. Смолоть до однородной массы.

2. Далее добавить курицу и снова смолоть до однородности.

3. Получившуюся массу выложить в посуду, добавить масло комнатной температуры, соль и перец, а также натертый сыр. Все тщательно перемешать.

4. В конце добавить панировочные сухари, перемешать.

5. Сформировать котлеты и пожарить на сковороде. Готово!

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