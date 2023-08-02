Чем заменить яйца в котлетах: всего один ингредиент, который сделает блюдо идеальным
Казалось бы, что яйца – самый главный ингредиент котлетного фарша. Они помогают блюду держать форму и не распадаться. Однако, если фарш сам по себе уже жирный и сочный, то от яиц лучше отказаться, использовав альтернативу.
Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, чем заменить яйца в фарше для котлет.
Простейшей альтернативой яйцам в котлетах являются овсяные хлопья. Они практически не чувствуются во вкусе, к тому же делают блюдо более нежным и сочным. Для котлет подойдет крупа мелкого или среднего помола.
Важно: перед добавлением ингредиента в котлеты хлопья нужно залить кипятком и оставить на несколько минут, чтобы настояться.
Фудблогер Юлия Симончук (cook_julija_simonchuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом котлет без яиц.
Ингредиенты:
- куриное филе – 600 г
- сыр твердый – 100 г
- масло – 50 г
- лук – 1 шт
- чеснок – 1 зубчик
- панировочные сухари – 1 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1.В чашу блендера положить лук и чеснок. Смолоть до однородной массы.
2. Далее добавить курицу и снова смолоть до однородности.
3. Получившуюся массу выложить в посуду, добавить масло комнатной температуры, соль и перец, а также натертый сыр. Все тщательно перемешать.
4. В конце добавить панировочные сухари, перемешать.
5. Сформировать котлеты и пожарить на сковороде. Готово!
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