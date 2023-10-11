Что будет с организмом, если каждый день есть овсянку: вы будете удивлены
Овсянка – это один из самых популярных завтраков, которые любят за простоту и быстроту приготовления. Потребление такой каши ежедневно оказывает заметное влияние на самочувствие, состояние здоровья и даже фигуру. Как именно – следует выяснить.
Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, что будет с телом и организмом, если ежедневно есть овсянку.
Воздействие на ЖКТ
По словам специалистов, ежедневное потребление овсянки можно положительно повлиять на работу желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что в крупе содержится особая растворимая клетчатка, образующая в кишечнике консистенцию геля. Это, в свою очередь, поддерживает работу пищеварительной системы и помогает облегчить стул.
Воздействие на работу сердца
Начиная свой день с овсянки, вы тоже помогаете работе сердца. Благодаря высокому содержанию клетчатки овсянка способна снизить уровень вредного холестерина, стабилизирует уровень сахара в крови и снижает кровяное давление. Это, в свою очередь, минимизирует развитие сердечных заболеваний.
Воздействие на вес
Результаты некоторых исследований доказали, что овсянка на завтрак – отличный способ снизить и стабилизировать вес. Это становится возможным благодаря содержанию особого вещества бета-глюкана, которое снижает уровень липидов в крови и влияет на вес.
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