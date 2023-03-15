Приготовить варенье – это один из способов сохранить сезонные ягоды и фрукты. И для того, чтобы десерт хорошо хранился, нужно четко придерживаться рецепта.

Нередко бывает так, что со временем на поверхности варенья начинает появляться плесень. Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет о причинах плесени варенья и что делать в такой ситуации.

Почему варенье плесневеет?

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Это может произойти по следующим причинам :

Когда вы используете недостаточное количество сахара.

Когда готовите варенье меньше, чем указано в рецепте.

При использовании загрязненной тары и не стерилизуете ее.

Когда не плотно закатываете банку крышкой.

Когда храните варенье в помещениях с высокой влажностью.

Что делать, если варенье заплесневело?

В этом случае важно открыть банку с вареньем и обратить внимание на состояние крышки и поверхность десерта. Если варенье полностью покрыто плесенью, то, скорее всего, продукт испорчен и его лучше не есть.

Если плесень только начала образовываться, продукт еще можно спасти. Для этого можно воспользоваться двумя вариантами.

Заморозить варенье – для этого нужно выложить варенье в емкость и оставить в морозильной камере на 1 сутки. Важно: размороженное варенье важно употребить в течение 2-3 дней.

Провести повторную тепловую обработку – для этого варенье нужно переложить в кастрюлю, добавить сахарный песок и кипятить в течение 10 минут.

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