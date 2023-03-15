Что делать с вареньем, которое зацвело: причины появления плесени и способы решения проблемы
Приготовить варенье – это один из способов сохранить сезонные ягоды и фрукты. И для того, чтобы десерт хорошо хранился, нужно четко придерживаться рецепта.
Нередко бывает так, что со временем на поверхности варенья начинает появляться плесень. Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет о причинах плесени варенья и что делать в такой ситуации.
Почему варенье плесневеет?
Это может произойти по следующим причинам :
- Когда вы используете недостаточное количество сахара.
- Когда готовите варенье меньше, чем указано в рецепте.
- При использовании загрязненной тары и не стерилизуете ее.
- Когда не плотно закатываете банку крышкой.
- Когда храните варенье в помещениях с высокой влажностью.
Что делать, если варенье заплесневело?
В этом случае важно открыть банку с вареньем и обратить внимание на состояние крышки и поверхность десерта. Если варенье полностью покрыто плесенью, то, скорее всего, продукт испорчен и его лучше не есть.
Если плесень только начала образовываться, продукт еще можно спасти. Для этого можно воспользоваться двумя вариантами.
Заморозить варенье – для этого нужно выложить варенье в емкость и оставить в морозильной камере на 1 сутки. Важно: размороженное варенье важно употребить в течение 2-3 дней.
Провести повторную тепловую обработку – для этого варенье нужно переложить в кастрюлю, добавить сахарный песок и кипятить в течение 10 минут.
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