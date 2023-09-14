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Что добавить в деруны, чтобы они не были серыми: рецепт и секреты приготовления сытного блюда для ужина
Самое простое и быстрое в приготовлении блюдо из картофеля – деруны. Для того, чтобы они не стали серыми и темными, кулинары советуют сразу добавить в тертый картофель лук или луковый сок.
Блогер Анастасия поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих дерунов, которые будут отличным вариантом сытного ужина.
Ингредиенты:
- картофель – 4 шт.
- лук – 1/2 шт.
- мука – 2 ст. л.
- яйца – 2 шт.
- соль – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Картофель и лук натрите на терке, слейте жидкость и добавьте тертый лук, муку, яйца, соль, перемешайте.
2. Разогрейте сковороду, налейте масло и пожарьте деруны.
Подавайте со сметаной и зеленью!
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