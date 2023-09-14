Самое простое и быстрое в приготовлении блюдо из картофеля – деруны. Для того, чтобы они не стали серыми и темными, кулинары советуют сразу добавить в тертый картофель лук или луковый сок.

Блогер Анастасия поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих дерунов, которые будут отличным вариантом сытного ужина.

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Ингредиенты:

картофель – 4 шт.

лук – 1/2 шт.

мука – 2 ст. л.

яйца – 2 шт.

соль – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Картофель и лук натрите на терке, слейте жидкость и добавьте тертый лук, муку, яйца, соль, перемешайте.

2. Разогрейте сковороду, налейте масло и пожарьте деруны.

Подавайте со сметаной и зеленью!

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