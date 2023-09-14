Что добавить в деруны, чтобы они не были серыми: рецепт и секреты приготовления сытного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
1 минута
429
Рецепт блюда

Самое простое и быстрое в приготовлении блюдо из картофеля – деруны. Для того, чтобы они не стали серыми и темными, кулинары советуют сразу добавить в тертый картофель лук или луковый сок. 

Репчатый лук для приготовления дерунов

Блогер Анастасия поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих дерунов, которые будут отличным вариантом сытного ужина. 

Рецепт дерунов
Видео дня

Ингредиенты:

  • картофель – 4 шт. 
  • лук – 1/2 шт. 
  • мука – 2 ст. л.
  • яйца – 2 шт. 
  • соль – по вкусу 
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Картофель и лук натрите на терке, слейте жидкость и добавьте тертый лук, муку, яйца, соль, перемешайте.

Основа для блюда

2. Разогрейте сковороду, налейте масло и пожарьте деруны.

Деруны из картофеля

Подавайте со сметаной и зеленью! 

Хрустящие деруны

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты