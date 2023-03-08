Что добавить в деруны, чтобы они не темнели: делимся советами и рецептом

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
2 минуты
2,0 т.
Рецепт дерунов

Самое простое блюдо из картофеля – деруны. Готовить их можно с грибами, овощами и специями. Чтобы они не темнели, кулинары советуют выбирать правильный сорт картофеля и обязательно добавлять лук или луковый сок. 

Картофельные деруны со сметаной

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных дерунов, которые не будут темными и жирными. 

Рецепт дерунов
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Совет: чтобы картофель не темнел, картофель и лук натрите на мелкой терке, обязательно чередуя их, так картофель сохранит свой цвет и не будет темным. 

Как приготовить удачные деруны

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг
  • лук – 1 шт. 
  • чеснок – 2 зуб. 
  • мука – 3 ст. л.
  • яйца – 1 шт. 
  • сметана – 3 ст. л.
  • масло для жарки
  • соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Картофель и лук почистите и чередуя натрите на малейшей терке. 

Как правильно приготовить деруны

2. Чеснок также натрите или измельчите ножом и добавьте к картофелю. Посолите, поперчите, добавьте яйцо, сметану и муку, хорошо перемешайте. 

Деруны из картофеля

3. На сковороду налейте немного растительного масла, разогрейте и пожарьте деруны с двух сторон до золотистости. 

Вкусные деруны со сметаной

4. Готовые деруны выложите на бумажные салфетки, чтобы не они не были жирными. 

Золотистые деруны

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