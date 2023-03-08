Самое простое блюдо из картофеля – деруны. Готовить их можно с грибами, овощами и специями. Чтобы они не темнели, кулинары советуют выбирать правильный сорт картофеля и обязательно добавлять лук или луковый сок.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных дерунов, которые не будут темными и жирными.

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Совет: чтобы картофель не темнел, картофель и лук натрите на мелкой терке, обязательно чередуя их, так картофель сохранит свой цвет и не будет темным.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

лук – 1 шт.

чеснок – 2 зуб.

мука – 3 ст. л.

яйца – 1 шт.

сметана – 3 ст. л.

масло для жарки

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель и лук почистите и чередуя натрите на малейшей терке.

2. Чеснок также натрите или измельчите ножом и добавьте к картофелю. Посолите, поперчите, добавьте яйцо, сметану и муку, хорошо перемешайте.

3. На сковороду налейте немного растительного масла, разогрейте и пожарьте деруны с двух сторон до золотистости.

4. Готовые деруны выложите на бумажные салфетки, чтобы не они не были жирными.

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