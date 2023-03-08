Что добавить в деруны, чтобы они не темнели: делимся советами и рецептом
Самое простое блюдо из картофеля – деруны. Готовить их можно с грибами, овощами и специями. Чтобы они не темнели, кулинары советуют выбирать правильный сорт картофеля и обязательно добавлять лук или луковый сок.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных дерунов, которые не будут темными и жирными.
Совет: чтобы картофель не темнел, картофель и лук натрите на мелкой терке, обязательно чередуя их, так картофель сохранит свой цвет и не будет темным.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- мука – 3 ст. л.
- яйца – 1 шт.
- сметана – 3 ст. л.
- масло для жарки
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель и лук почистите и чередуя натрите на малейшей терке.
2. Чеснок также натрите или измельчите ножом и добавьте к картофелю. Посолите, поперчите, добавьте яйцо, сметану и муку, хорошо перемешайте.
3. На сковороду налейте немного растительного масла, разогрейте и пожарьте деруны с двух сторон до золотистости.
4. Готовые деруны выложите на бумажные салфетки, чтобы не они не были жирными.
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