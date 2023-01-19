Пельмени – блюдо, которое любит каждый. Самое важное в приготовлении – тесто, которое должно быть эластичным, мягким и не разваливаться во время варки, а также сочная мясная начинка.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, что добавить в фарш, чтобы пельмени были сочными.

Репчатый лук

Традиционно в фарш добавляют свежий лук, но такой вариант подходит в случае, если вы не планируете долго хранить фарш в сыром виде. Для того чтобы не испортить пельмени в процессе хранения, овощ советуют сварить в молоке.

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Овощное пюре

Для пельменей лучше всего подойдет пюре из свежей белокочанной капусты, кабачков или картофеля.

Зелень

Ее обязательно следует добавлять в свежем виде. Но будьте осторожны с укропом – большое количество может перебить вкус мяса.

Кроме таких важных ингредиентов есть еще жидкие, которые хорошо сочетаются с фаршем: сливки, молоко и вода.

Что касается специй, то лучшими, конечно, считаются соль и черный молотый перец.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить идеальное заварное тесто для пельменей.