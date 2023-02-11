Для большинства людей гречка – это скучная каша, которую сложно приготовить как-то вкусно и по-новому. Но это заблуждение, ведь существуют ингредиенты, которые могут превратить привычную гречку в изысканный гарнир.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, какие ингредиенты следует добавить в гречку, чтобы раскрыть ее вкус и аромат.

Что касается специй, то опытные хозяйки в процессе варки советуют добавить в кашу:

Острый перец чили – его лучше добавлять вместе с солью.

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Куркума, сушеный чеснок или лук.

Тмин – он считается одной из лучших добавок, которая полностью раскрывает аромат каши и делает его пряным. Перед добавлением семян лучше слегка обжарить на сковороде или использовать тмин в порошке.

Имбирь – идеально подойдет для любителей необычных сочетаний. Но лучше добавлять не в сыром, а в сушеном виде.

Что добавить в гречку вместо специй?

Сыр

Если вы думали, что добавлять сыр можно только в макароны, то ошибаетесь. Вы будете приятно удивлены, добавив этот ингредиент в гречку. Его можно добавлять в только что приготовленное блюдо или во вчерашнее и разогреть все вместе в микроволновке.

Зажарка

Если сыра под рукой не оказалось, то пригодятся овощи, из которых можно сделать вкусную зажарку. Она делает гречку нежной, сытной и ароматной. Когда ее добавлять – не имеет значения. В любом случае результат вас обрадует.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что обязательно сделать с гречкой перед варкой.