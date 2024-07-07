Видео дня
Что добавить в клубничное варенье, чтобы оно имело насыщенный красный цвет: очень простой ингредиент
Из сезонной клубники выходит очень вкусное и сладкое варенье. Но при отварке яркая и сочная ягода часто становится коричневой, что не очень привлекательно. Этого можно избежать, используя один простой ингредиент.
Идея приготовления клубничного варенья насыщенного красного цвета опубликована на странице фудблогера Лилии с ником lily.a.cup.of.tea в Instagram. Чтобы сохранить яркий окрас клубники вам понадобится лимон.
Ингредиенты:
- клубника – 1 кг
- сахар – 600 г
- сок половинки лимона
Способ приготовления:
1. Ягоды помыть.
2. Положить в кастрюлю.
3. Засыпать сахаром.
4. Оставить несколько часов, чтобы пустили сок.
5. Банки с крышками простерилизовать.
6. Варенье варить 20 минут.
7. Добавить лимонный сок для сохранения цвета.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: