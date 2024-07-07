Из сезонной клубники выходит очень вкусное и сладкое варенье. Но при отварке яркая и сочная ягода часто становится коричневой, что не очень привлекательно. Этого можно избежать, используя один простой ингредиент.

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Идея приготовления клубничного варенья насыщенного красного цвета опубликована на странице фудблогера Лилии с ником lily.a.cup.of.tea в Instagram. Чтобы сохранить яркий окрас клубники вам понадобится лимон.

Ингредиенты:

клубника – 1 кг

сахар – 600 г

сок половинки лимона

Способ приготовления:

1. Ягоды помыть.

2. Положить в кастрюлю.

3. Засыпать сахаром.

4. Оставить несколько часов, чтобы пустили сок.

5. Банки с крышками простерилизовать.

6. Варенье варить 20 минут.

7. Добавить лимонный сок для сохранения цвета.

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